Pep Lluís Martí: "El partit contra el Lugo serà molt especial per a l'afició"

El Girona rep demà la visita del Lugo (12.00 hores/M. LaLiga), un rival que va marcar un abans i un després a Montilivi després que el conjunt gallec frustrés l'ascens a Primera Divisió la temporada 2014-15. Pensant només a aconseguir els 3 punts, Pep Lluís Martí ha assegurat que "no puc dir cap altra cosa que no sigui sobre el partit contra el Lugo, serà molt especial per a l'afició que recorden aquell dia i els farà molta il·lusió sumar una victòria".

El tècnic tindrà a disposició Jozabed i Coris, recuperats de les seves respectives lesions, però serà dubte fins a última hora saber si entren a la convocatòria o no. "Sempre hi ha jugadors amb molèsties i ho valorarem al darrer moment. Menys Jonatan Soriano, hi poden ser tots", ha comentat.

Respecte al Lugo, Martí ha explicat que "el rival ha canviat moltes vegades de sistema i a domicili s'ha fet fort per això. No permeten crear moltes ocasions i està acostumat a tenir la possessió de la pilota. Pateixen quan no la tenen, però defensen bé. Hem de centrar-nos en el partit, allargant la ratxa a Montilivi, per això hem treballat amb ganes i motivació per fer una revenja de l'empat a la Romareda".