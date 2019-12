El Numància, rival del Girona divendres (21.00), podrà disposar de dos dels homes més importants com són Carlos Gutiérrez i Gus Ledes. Tant el central canari com l'ex del Reus van complir sanció la passada jornada i estaran a disposició de Luis Carrión per rebre el Girona. La presència de Curro, baixa els últims partits per lesió, no està garantida.