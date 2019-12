Poc menys de la meitat dels gols des del 2017 fins ara són obra de l'uruguaià

És ben difícil de predir com li haurien anat les coses al Girona si l'estiu del 2017 no hagués decidit apostar per Cristhian Stuani i el fitxés. Han passat poc més de dos anys d'aquella incorporació i el rendiment del davanter és sobradament conegut per tothom. Ara, cal fer un repàs a les xifres individuals i també les col·lectives per entendre l'enorme incidència que l'uruguaià ha tingut en els registres golejadors de l'equip, tant a la Primera Divisió com també aquesta temporada una categoria per sota.

Des de l'agost del 2017 fins l'actualitat, el Girona ha fet 115 gols repartits en dues Lligues i el que portem d'aquesta. 56 d'ells són obra de Cristhian Stuani, que gairebé n'ha marcat la meitat. Per concretar: el 48,7 per cent dels gols que l'equip ha signat en aquest periode són obra seva.

A més, la incidència ha anat in crescendo a mesura que ha avançat el temps. En la seva primera temporada, la 17/18, va fer 21 dels 50 gols. O el que és el mateix, el 42 per cent. Acostant-se a la meitat. Un any després, el del fatídic descens (18/19), va marcar 19 dels 37 gols dels gironins. Un 51,6 per cent, per la qual cosa el pes golejador va augmentar. Aquest curs s'ha multiplicat i la dependència que el grup té en la figura de l'atacant uruguaià ha crescut. Ha fet 16 dels 28 gols, un 57,1 per cent. No sorprèn, tenint en compte com de poc repartit està el gol aquesta temporada a Montilivi. Encara no ha vist porteria cap defensa i hi ha atacants que tampoc s'han estrenat. Per sota Stuani (16 gols) hi ha, a un món de distància, un altre davanter com ho és Marc Gual (4) i un migcampista de vocació ofensiva: Borja García (4). Els pivots titulars també han marcat: 2 Àlex Granell i 1 Gerard Gumbau. L'altre, Jonatan Soriano. Per tant, només han fet gol 6 jugadors dels 21 que s'han utilitzat fins ara.