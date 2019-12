Stuani. Registres per continuar fent història

Cristhian Stuani té Montilivi als seus peus des que va arribar l'estiu del 2017 procedent del Middlesbrough. El davanter uruguaià va ser el gran referent del Girona les dues temporades a Primera Divisió i continua sent l'ídol d'una afició que somia tornar a la màxima categoria. Caràcter guanyador, entrega al camp, implicació, ascendència al vestidor i sobretot, gols, molts gols, són algunes de les virtuts que han fet de Stuani el pal de paller del club gironí. L'ascendència de l'uruguaià al Girona és màxima. De fet, hom podria dir que si l'equip es va mantenir a Primera un any i va tenir opcions de salvar-se fins a la penúltima jornada el curs passat va ser gràcies als seus gols (21 i 20). Enguany a Segona A, la seva importància és encara superior. Bàsicament perquè transcorregudes només 15 jornades ja n'ha marcat 16. Tot plegat fa que Stuani n'acumuli ja 57 (58 si es compta el de la Supercopa de Catalunya del curs passat) amb la samarreta blanc-i-vermella. Uns números espectaculars aconseguits en 82 partits (0,69 gols per partit) que el situen en un lloc destacadíssim a la història del club gironí. Tant és així que Stuani ja és el 12è màxim golejador històric del Girona i iguala Miquel Torrent i supera altres clàssics de l'entitat com Felipe Sanchón (56), Jesús Morchón (51), Barto Pagès (50) o Miki Albert (50). Set dianes el separen d'entrar a un top 10 que tanca Iñaki Daucik, amb 64. Més lluny queden els 102 gols de Martín Abad, el màxim golejador de la història del Girona.

El ritme i la punteria de Stuani fan pensar que encara li queden força gols per fer amb el Girona. Sobretot si l'equip aconsegueix tornar a Primera a l'estiu, fet que n'asseguraria la continuïtat. Per poc que mantingui la dinàmica golejadora actual, el charrúa té a l'abast també el registre de 64 gols de Vicenç Coma (marcats entre el 1958 i el 67). Una mica més lluny queden ja els 71 de Pedro Medina (del 1946 al 1950), els 72 d'Arcadi Camps (entre 1943 i 1950), els 74 de Ramon Espelt (1953-59) o els 77 de Javi Morata (del 1980 al 85). El podi de màxims golejadors el Girona l'ocupen Lluís Figueras, que va morir la setmana passada, amb 78 gols entre el 1958 i el 1966, Josep Viñas amb 86 aconseguits entre el 1952 i el 1961 i, en primer lloc, hi és Martín Abad. El davanter castellà, mort l'any 2000, va marcar 102 dianes entre el 1976 i el 1988 en les diferents temporades que va defensar la samarreta gironina.