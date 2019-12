El fred i l'orgull propi del Numància, rivals avui del Girona

El vent bufa a favor pel Girona des que es va decidir destituir Juan Carlos Unzué. Sigui coincidència o no, l'aterratge de Pep Lluís Martí a la banqueta va de la mà amb el millor moment de forma, joc i resultats per un equip que no perd des de mitjan octubre, quan va caure al camp de l'Oviedo. Encadena set jornades invicte, amb quatre victòries (Extremadura, Tenerife, Fuenlabrada i Lugo) i tres empats (Alcorcón, Ponferradina i Saragossa). Números que coincideixen amb la millora d'un grup cada cop més sòlid i regular, just allò que li havia faltat a l'inici del campionat, quan anava d'un costat cap a l'altre sense rumb ni les idees clares. Cinquè a la classificació i a prop de l'ascens directe, el gran objectiu, els gironins encaren avui el primer dels dos últims exàmens abans de l'aturada pel Nàdal. Una prova exigent. Toca visitar el Numància, el sisè millor local de la categoria i en un estadi on, històricament, al conjunt català no li han anat gens bé les coses: una única victòria (0-2, el curs de l'ascens) en deu visites.

Avalat pel seu rendiment, amb 15 punts dels últims 21 en joc, i motivat pel bon estat de forma de futbolistes clau, el Girona s'enfronta a un rival que fa quatre jornades que no guanya, però que a Los Pajaritos és on més còmode es troba. La fam de vèncer de nou i les baixes temperatures, dos obstacles als quals s'unirà la qualitat de futbolistes com Gus Ledes, Marc Mateu, Higinio, Calero o Escassi, aquest últim amb passat al Llagostera. Hi viatjarà confiada l'expedició blanc-i-vermella, que torna a comptar amb Borja García, la principal novetat respecte a l'última convocatòria. El migcampista es va perdre el duel amb el Lugo per culpa d'una gastroenteritis, just quan estava oferint un millor rendiment. El 10 s'ha entrenat amb normalitat durant la setmana i serà titular. De dubtes, més d'un. Saber si Brian Oliván continuarà com a lateral esquerre o el seu lloc serà per a Johan Mojica. I també qui ocuparà la plaça d'un Aday Benítez que, lesionat, es perdrà els dos propers partits. El vallesà va actuar l'últim diumenge com a extrem. Àlex Gallar o fins i tot Marc Gual opten a ser a l'onze. Qui no fallarà és Cristhian Stuani. L'uruguaià està en ratxa. Ha fet 16 gols en 15 partits i ve de fer un hat-trick. Això sí, acumula quatre targetes grogues i si aquesta nit en veu una altra, no podrà vestir-se de curt la setmana vinent per enfrontar-se al Mirandés.

L'altre nom propi és el de Sebas Coris. El tossenc ha anat encadenant lesions i no juga des de fa un any quan, cedit al Nàstic, va disputar el seu últim partit al desembre. Ha entrat a la convocatòria per primer cop aquesta temporada. Ara caldrà veure si, tot depenent de com vagin les coses, tindrà o no minuts. Qui no ha viatjat és Jozabed Sánchez ni tampoc Ignasi Miquel. Tant un com l'altre ja disposen de l'alta mèdica, però després de lesionar-se encara no han reaparegut.

De la seva banda, el Numància travessa ara un moment delicat. Va arribar a enllaçar tres victòries, però ha sigut incapaç de guanyar cap dels últims quatre partits. En un mes ha acumulat un parell d'empats i dues derrotes, i ha marcat només tres gols. Per intentar tallar de soca-rel aquesta ratxa, el tècnic Luis Miguel Carrión recupera dos futbolistes importants com ho són els migcampistes Gus Ledes i Curro Sánchez.