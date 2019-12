Diari de Girona sorteja samarretes signades pels jugadors del Girona

Els lectors del Diari de Girona tenen ara l'oportunitat d'aconseguir samarretes del Girona FC signades per tots els membres de la plantilla del primer equip del club de Montilivi. La primera via per aconseguir les samarretes és a través del compte d'Instagram de Diari de Girona. El proper dilluns, 23 de desembre, se sortejaran dues samarretes entre tots els lectors del diari que segueixen els comptes d'Instagram de Diari de Girona i de Girona FC i facin una publicació mencionant la persona o les persones amb qui els agradaria anar a veure els partits del Girona. La segona via per aconseguir samarretes signades pels jugadors del Girona és retallar la butlleta que surt en l'edició de paper del diari i portar-la a les nostres oficines. Amb totes les butlletes que es rebin se sortejaran dues samarretes més el dia 30 de desembre. Finalment, els subscriptors del diari poden participar en els dos sortejos mencionats, però també n'hi haurà un tercer d'exclusiu per a ells on se sortejaran dues samarretes més. Aquest sorteig es farà el dia 23 i per participar-hi cal enviar un correu a subscripcions@ddg.cat indicant el nom del subscriptor.