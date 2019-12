«Els equips valents són els que s'aixequen després dels cops»

Una derrota «dura» i també «difícil de digerir» és el que va patir anit el Girona a Montilivi. Va marxar «preocupat» Pep Lluís Martí, qui espera que les vacances serveixin a la plantilla per «desconnectar».



moment dur



«Mai és agradable quan es perd. Hem perdut la pilota i hem pagat molt cars els seus contracops, ens han fet molt de mal. Ho havíem parlat durant la setmana però no hem estat encertats. És una derrota dura i difícil de digerir. Nosaltres no hem estat encertats i ells han sabut interpretar molt bé el que havien de fer. Han esperat les nostres errades i ho han fet molt bé».



regals



«Estic preocupat per tot perquè el que vull és que tot surti de la millor manera possible. Així em passa quan no van bé les coses. Vull corregir els detalls i aquesta és la meva responsabilitat, analitzar què ha passat i posar-hi remei».

sense gol



«Hem arribat molt bé fins a vint metres de l'àrea. Hem entrat per fora perquè el rival estava molt tancat. Ho hem provat amb centrades, per dalt i per baix. Hem rematat però no hem tingut gol. Em preocupa el fet de no encertar».



frenada en sec



«No hem fet cap punt en dues jornades i això és evident que no és el que volem. Ens queda una setmana de desconnexió, d'analitzar els errors. Ara, també hem fet bé les coses creant moltes ocasions. Però això és el futbol. El que té la capacitat golejadora és el que s'endú el partit. Ara desconnectarem i quan tornem ho farem amb les màximes forces possibles».



oportunitat perduda



«Sí, és el sentiment del vestidor. Tots estan fotuts, han fet un gran esforç. El rival ens ha fet molt de mal. L'equip no està bé. Els valents i els equips guanyadors són els que es tornen a aixecar i nosaltres ho volem fer».



any nou



«Al 2020 el que li demano és que els jugadors desconnectin de tot, començar de nou la feina. Quan tornem als entrenaments, que l'equip recuperi l'actitud i que les coses es facin millor».



mercat d'hivern



«No havia pensat en aquesta circumstància. Ara vindran les reunions per valorar què és el millor i què podem fer».