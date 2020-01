Pep Lluís Martí: «En la primera part no hem tingut la capacitat de tenir la pilota»

L'entrenador del Girona, Pep Lluís Martí ha declarat després de la derrota al camp del Rayo que «en la primera part no hem tingut la capacitat de tenir la pilota i hem patit». Segons el tècnic balear el problema ha estat que en els primers 45 minuts «hem intentat jugar massa en llarg i no podíem arribar amb facilitat».

Després en la segona part «hem passat a Borja García a la mitja punta i hem pogut generar ocasions de gol». Tot i així, els gironins no han tingut encert de cara a porteria i el tècnic mallorquí ha afirmat que «L'encert, avui per avui, no està amb nosaltres. Arribem a la porteria contraria, però no tenim encert».