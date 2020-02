La majoria dels socis del Girona viuen a la capital, a Salt i a Banyoles

Quin és el perfil dels socis del Girona FC? Quina implementació té la marca a la demarcació i també a les xarxes socials? Aquestes preguntes troben resposta a l'Informe de gestió del club de la temporada passada, on entre d'altres apartats es fa un retrat robot de com és l'aficionat. El soci tipus és un home d'entre 35 i 55 anys, majoritàriament de la capital, i amb els seguidors vinguts de Salt i Banyoles com els altres dos municipis de procedència. El curs passat 2018/19, a Primera, els ingressos en concepte d'abonats van representar 2,8 milions, un petit percentatge tenint en compte que es van batre rècords recollint-ne 62,6 en total. Com marquen els cànnons del futbol modern, la majoria dels diners que va recaptar el Girona van arribar per la venda dels drets de televisió. En concret, 48,6 milions. També és curiós observar com tampoc hi ha gaire diferència entre les xifres ingressades amb els abonats i les procedents per venda d'entrades. El curs anterior també es van trencar tots els registres i, despatxant-ne més de 60.000, es van aconseguir 2,2 milions més.

Segons consta en l'informe, la massa social del Girona ha patit una notable transformació en els últims anys, s'ha rejovenit i ha augmentat significativament la presència de públic femení. El 2017 l'edat mitjana dels socis del club era de 45 anys, mentre que en l'estudi se situa en 37,8. El públic femení ha crescut del 15% al 19% respecte el 2017, un 4% més que també es valora de manera positiva des de Montilivi. La temporada passada es va tancar amb 9.500 abonats i, malgrat el descens a Segona, en el curs actual s'ha batut aquesta xifra històrica perquè de forma testimonial el club va tancar les adhesions a 9.501, venent un carnet més que en el segon curs de la història a Primera.

Montilivi ha reduït l'aforament en 3.276 localitats després del descens eliminant les grades supletòries dels dos gols. Ara hi ha lloc per a 11.226 aficionats a l'estadi. L'informe assenyala que l'estiu passat, en la campanya d'abonats, es va aconseguir un ràtio de renovació del 92% i es van haver de recol·locar 1.600 aficionats que tenien la seva localitat a les grades eliminades. A més, 700 socis que formaven part de la llista d'espera van poder tramitar el seu carnet. Aquesta bona resposta de l'afició explica per què Montilivi manté uns excel·lents registres d'assistència. Tot i el descens, i a pesar de la davallada registrada contra el Numància, l'Extremadura i l'Oviedo (partits que no s'inclouen, de fet, en l'estudi), més de 8.000 persones segueixen els partits del Girona com a local aquest any. L'assistència dels abonats també ha millorat. El 2017 només el 61% anava a la meitat o més dels partits, mentre que ara un 63% dels seguidors amb carnet presencien almenys un 85% dels duels del Girona com a local a la Lliga.

Els dos anys a Primera, el club havia aconseguit mitjanes d'assistència a l'estadi de 10.716 i 10.947 espectadors, respectivament, en els cursos 2017/18 i 2018/19. Segons revela l'informe, el Girona es va convertir la campanya passada en el sisè club de la màxima categoria amb la millor ocupació mitjana de la categoria, un aspecte que «ajuda a augmentar la venda de productes de marxandatge, de taquilles, consum de bars, etcètera». La temporada passada es van esgotar les localitats en quatre partits, contra Barça, Madrid (Lliga i Copa) i Llevant (en la penúltima jornada, amb la permanència en joc, i que va acabar amb l'equip virtualment descendit en perdre per 1-2). Enguany davant l'Osca s'ha hagut de penjar el cartell de sold out. Actualment a banda dels 9.501 abonats, el Girona té 1.577 socis sense abonament, malgrat el descens a Segona, i aquests disposen d'avantatges a l'hora d'obtenir entrades per als partits.



9.000 samarretes venudes

Aquestes dades rècord que s'apunten a l'estudi també afecten les partides de marxandatge i seguiment a través de les xarxes socials. Durant la campanya passada el Girona va aconseguir generar el major número mai vist d'ingressos per venda de productes. Gran part d'aquesta fita es va assolir perquè no s'havien venut mai tantes samarretes oficials del primer equip. Es va arribar, segons l'informe de gestió del club, a les 9.000 des dels diferents canals que té el Girona. La creació de dos punts mòbils per distribuir marxandatge a l'interior i a l'exterior de Montilivi va ajudar a aconseguir uns ingressos extres. A més es va ampliar significativament el catàleg de productes.

En referència a la presència a les xarxes socials, el Girona també cotitza a l'alça. S'han superat els 560.000 seguidors i el creixement és constant. El club està present a Twitter, Facebook i Instagram. La xarxa més seguida és Twitter, amb 265.603 followers. A Facebook el Girona en té 153.849, mentre que a Instagram n'hi ha 149.496.

L'estudi també especifica les iniciatives que el Consell d'Administració hauria de prendre davant del descens a Segona per afrontar la reducció d'ingressos que hi haurà aquest curs. Aquí s'hi inclou el cobrament del fons de compensació de La Lliga, les vendes de jugadors, l'adaptació de l'estructura fixa de la societat a la nova categoria, la reducció de les despeses generals i de personal, la renegociació o obtenció de finançament procedent d'entitats bancàries, i el suport financer dels accionistes majoritaris (Pere Guardiola, amb un 50,9%, supera el City Football Group, que en té el 47%). La potenciació de la base, del futbol femení i de les activitats socials són d'altres termes que apareixen en l'informe emès pel Girona per passar revista a la campanya passada.