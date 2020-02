La vida sense Stuani

Feia temps que perillava i era qüestió de dies que Stuani veiés la cinquena groga de la temporada. Va ser divendres passat a Riazor en una entrada a Aketxe i això farà que no pugui jugar dissabte contra el Ponferradina. El Girona, mentrestant, acabarà avui d'estudiar bé les imatges per decidir si presenta al·legacions al Comitè de Competició per mirar que la targeta li sigui retirada. No hi és Marc Gual, que va fer les maletes cap al Castella, i Jonatan Soriano arrossega molèsties des de fa setmanes. Per tant, tot sembla indicar que l'escollit per Pep Lluís Martí per suplir la baixa de Cristhian Stuani i jugar en punta d'atac dissabte serà Brandon Thomas. El tècnic balear disposa de gairebé una setmana per rumiar-se bé una decisió que pot ser crucial. I és que el poder intimidatori, l'ascensdència entre els companys i i la trascendència pel que fa als gols de l'uruguaià són tant altes que la seva baixa és el pitjor malson que pugui tenir l'entrenador el Girona.

La revifalla de l'equip les últimes jornades ha tornat a engrescar tothom amb un ascens directe que s'ha acostat als 5 punts -dimecres pot ser a 8 si el Saragossa guanya a Miranda el seu partit ajornat. La ratxa de 8 punts dels últims 12 sí que ha consolidat els gironins en zona de play-off. Això sí, per continuar fent camí en aquesta zona noble cal vèncer el Ponferradina i fer-ho sense Stuani. L'estadística diu que no li ha anat gens bé al Girona úlimament quan ha hagut de jugar sense el seu referent. De fet, aquesta temporada no ha guanyat cap dels quatre partits en què no ha pogut disposar de Stuani ja fos per lesió, per sanció o perquè era amb l'Uruguai: 1-1 amb l'Sporting, 1-0 a Albacete, 3-1 a Almeria i 1-1 a Ponferrada. Un balanç negatiu (2 punts de 12) que s'allarga amb els quatre últims partits que es va perdre la temporada passada, que van ser a Vitòria (2-1), Getafe 2-0), Atlètic de Madrid (2-0) i Betis (3-2). Això sí, el curs passat, l'equip va sumar un 6 de 6 a principis de curs sense el charrúa en imposar-se al Rayo (2-1) i al camp del València (0-1). És a dir, el curs passat amb Eusebio Sacristán, el Girona va sumar 6 punts de 18 possibles sense l'uruguaià.

En l'estrena a Primera, amb Machín a la banqueta, Stuani no va participar en cinc partits. Dues lesions van fer que no jugués contra l'Atlètic (1-1) i el Dépor (1-2) mentre que Machín el va reservar en els partits contra el Barça (0-3 i 6-1) i el Sevilla (1-0). El balanç total en els tres cursos sense Stuani és de 12 punts de 45 possibles.

Sigui com sigui, Martí haurà de treballar bé el recanvi de Stuani no ja per dissabte contra el Ponferradina sinó perquè d'aquí a un mes, hi ha partits de seleccions i amb força probabilitat, el 7 blanc-i-vermell serà citat pel tècnic Óscar Washington Tabárez per enfrontar-se a Xile i l'Equador i això farà que es perdi el matx al camp de l'Elx. A més a més, en cas que l'equip es classifiqués per disputar el play-off d'ascens, i Stuani fos inclòs a la llista definitiva per la Copa Amèrica del mes de juny caldria veure si el Girona hi podrà comptar. De moment, ningú ha aclarit la situació.