«Podem guanyar sense Stuani»

Gerard Gumbau va haver de veure des de casa seva i per la televisió el partit de divendres passat del Girona al camp del Deportivo de la Corunya (2-2) per culpa d'una sanció. L'últim fitxatge d'hivern, Christian Rivera, va ocupar el seu lloc al mig del camp al costat d'Àlex Granell amb una actuació de més a menys fins que va ser substituït per Samu Sáiz al principi de la segona part. Complert el càstig, Gumbau confia a tornar a l'onze titular demà passat contra el Ponferradina i «ajudar l'equip en el que faci falta». Gumbau té possibilitats de tornar a l'equip, per contra qui no en té cap és Cristhian Stuani, a qui ahir el Comitè de Competició no va perdonar i, per tant haurà de complir sanció dissabte per acumulació d'amonestacions. La baixa del killer és un gran maldecap per al Girona però alhora, per a Gumbau, també un bonic repte. «És un inconvenient que no hi sigui però també ha de ser una motivació poder dir que podem guanyar sense el nostre referent», assegurava ahir el migcampista durant la presentació del projecete La Grada Suma - amb valors sempre guanyem a l'escola Santa Eugènia de Girona.

La baixa de Stuani farà que Pep Lluís Martí hagi d'innovar i buscar una alternativa al Matador de Tala. L'estat físic de Jonatan Soriano, és dubte encara, fa que ara per ara Brandon Thomas sigui qui té més números de jugar en punta tot i que tot dependrà de l'entrenament d'avui i de demà. En aquest sentit, el jove Carlos Martínez podria tenir l'oportunitat d'entrar a la convocatòria. Jugui qui jugui, Gumbau té clar que la revifalla del Girona ha deixat l'equip a davant d'una «oportunitat única i molt bonica» de fer història. «Queden 14 jornades molt boniques i tenim una gran oportunitat al davant que hem d'aprofitar», deia el de Campllong que recorda que tot passa per mantenir la bona dinàmica en què es troba immers l'equip. «Hi ha hagut un punt d'inflexió. És important allargar la dinàmica en què hem entrat els últims partits. Les sensacions al camp són molt positives. Competint com ho fem cada partit, am,b aquesta intensitat i sensacions, els resultats acabaran arribant», destacava.

La titularitat

La filosofia de Martí de no mirar més enllà del proper partit, se l'aplica també Gumbau que recorda la dificultat de sumar punts. «La categoria és molt igualada i cap equip està per sobre de cap altre. Els resultats són molt ajustats. Nosaltres cal que mantinguenm la dinàmica de competir i de no perdre partits. Estem centrats només en el Ponferradina. Així s'aconsegueixen les grans coses», reflexionava. Gumbau confia que Martí li torni la titularitat que va perdre per sanció a Riazor. El de Campllong ha jugat fins ara 24 partits, 22 dels quals com a titular i, tot indica que hauria de tornar a l'equip en detriment de Christian Rivera, l'últim fitxatge blanc-i-vermell.

Pel partit de demà passat s'espera un bon ambient a Montilivi i més tenint en compte la bona ratxa de resultats. En aquest sentit, Gumbau té clar la baixa de Stuani és important però no decisiva. «És un inconvenient que no hi sigui perquè és el nostre referent i màxim golejador. Tot i això també ha de ser una motivació per a nosaltres poder dir que podem guanyar sense el nostre referent. Amb l'ajuda de tothom, l'equip i l'afició, farem un gran partit i ens en sortirem», assenyalava l'exjugador del Leganés. Sense el 7, Gumbau no considera que Martí opti per modificar el sistema. «Té un esquema molt marcat. Amb els jugadors que tinguem intentarem fer els que ens digui i guanyar el partit», deia.

Stuani no jugarà dissabte contra el Ponferradina però sí que podrà ajudar el Girona d'aquí a final de Lliga un cop el FC Barcelona va encarrilar ahir el fitxtatge de Martin Braithwaite procedent del Leganés. «Que Stuani es quedi aquí, que hi està molt bé», deia Gumbau ahir fent broma. Excompany de Braithwaite al Leganés, el de Campllong va beneir l'arribada de l'atacant danès a Can Barça. «És un gran jugador ràpid, fort i potent i que treballa molt per a l'equip. Estic convençut que li anirà bé al Barça».