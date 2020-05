Aconsegueix amb Diari de Girona la mascareta oficial del Girona FC

Diari de Girona posa a la venda, a partir del proper dissabte 30 de maig, la mascareta oficial del Girona FC. Per només 9,95 euros més el diari.

Es tracta d'una mascareta reutilitzable que estarà disponible en dues talles: adult, per a majors de 15 anys, i infantil, de 6 a 14 anys. Està confeccionada amb teixit de neoprè amb acabat hidròfug i antibacterià complint en tot moment la normativa UNE 0065:2020. La mascareta porta incorporada l'escut del Girona i el crit més famós de tota l'afició: el Som-hi Girona, i es converteix així en un producte totalment exclusiu i únic.

Es pot rentar a 60 graus fins a 30 vegades conservant totes les propietats de protecció. És vàlida tant per a la vida diària com per a l'activitat esportiva. Reserva-la ara al teu punt de venda i no et quedis sense!

Una promoció de Diari de Girona amb el suport de CaixaBank. Més informació al 972 20 20 66.