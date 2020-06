Un empat insuficient per reprendre la Lliga

El Girona ha tornat a la lliga de la mateixa manera que la va acabar, com un equip pla, sense gaire espurna, i que tot i que va encadenant jornades sense perdre (8), tampoc troba últimament la manera de guanyar (acumula tres empats seguits). Avui 0-0 a Las Palmas contra un equip que se n'ha oblidat de guanyar (no ho fa des del desembre). Tot plegat massa poc per aspirar a un ascens directe que va quedar gairebé descartat abans de la pandèmia amb l'1-1 contra l'Albacete i que ara encara sembla més utòpic. En 90 minuts els de Pep Lluís Martí van xutar un cop entre els tres pals (una falta de Gumbau molt llunyana que va agafar despistat el porter local, que tot i això va poder enviar la pilota a corner). La resta, el desert.

Un xut tou de falta de Gumbau i una rematada lateral també massa fàcil per al porter del Las Palmas Josep de Diamanka han estat les úniques aportacions ofensives del Girona a la primera part. Tres mesos després el Girona reprenia la lliga, amb unes sensacions molt semblants a la que va oferir quan es va aturar de manera precipitada per culpa de la crisi sanitària. Concedir un corner als 10 segons de partit és un vici recorrent del Girona de l'antiga normalitat, que avui s'ha repetit al Gran Canària. Després ha vingut un pols per fer-se amb el control de la pilota, molta lluita, molta batalla tàctica, però escassos arguments per trobar el gol. Tant per un bàndol com per l'altre.

Martí cobria la baixa de Granell al mig del camp situant Diamanka fent parella amb Gumbau. La proposta del tècnic, a mida que avançaven els minuts, quedava clara, amb una mena de 2-3-1, que deixava Stuani sol i per darrere seu, Borja García i, per les bandes, Jairo i Gallar. A aquests dos futbolistes els ha costat Déu i ajuda entrar en joc. Gallar, que tornava a tenir una oportunitat a l'onze, continua sense donar mostres de la classe que se li pressuposa. En defensa el Girona no patia perquè el Las Palmas amb prou feines ho ha intentat. Mojica ha sigut un dels destacats al lateral esquerre, i la dupla de centrals Juanpe-Miquel ha resolt amb eficàcia el poc perill que els han plantejat els locals, amb un Rubén Castro força desaparegut, igual com la perla canaria, Pedri.

L'avorriment, per tant, ha presidit els primers 45 minuts. La segona part ha començat amb una bona ocasió de Gumbau. Un xut seu de falta llunyana s'ha enverinat aprofitant que el porter local estava avançat i no ha entrat per poc. Josep ha sigut a temps de corregir la situació i ha posat la mà per enviar la pilota a corner. Vist que les bandes, amb Jairo i Gallar, seguien massa apagades, Martí ha decidit moure fitxa. Doble canvi, amb l'entrada de Valery, que tornava a jugar després de la seva greu lesió durant la pretemporada passada, i Aday. Juanpe, instants més tard, ha tingut el 0-1 a la sortida d'un corner, però la rematada ha sigut massa forçada i ha sortit llepant el pal.

L'esperat pas endavant definitiu del Girona no ha arribat. Al contrari, ha sigut el Las Palmas l'equip que ha assumit els galons en aquest inici de la recta final del partit. Martí ha fet sortir Soriano i el jove debutant Ibra Kébé abans de la pausa d'hidratació. El darrer quart d'hora ha estat dominat pels locals. El Girona, lluny de fer el pas endavant, el feia cap enrere intentant salvar un punt que, al cap i a la fi, tampoc li servia de gaire. Per fortuna, el Las Palmas tampoc estava gens inspirat. Riesgo no ha patit i el partit s'encaminava al desenllaç sense que cap equip fos capaç de desnivellar-lo.

Las Palmas: Josep; Eric, Mantovani, Aythami, De la Bella; Benito (Cristian, min. 62), Castellano, Pedri (Fede Varela, min. 46), De Galarreta (Tana, min. 88), Narváez (Clau Méndez, min. 91); Rubén Castro (Aridai, min, 62).

Girona: Riesgo; Maffeo, Juanpe, Ignasi Miquel, Mojica; Diamanka (Kebe, min. 69), Gumbau, Borja García (Jonatan Soriano, min. 69), Gallar (Aday, min. 58), Jairo (Valery, min. 58), i Stuani.

Àrbitre: Javier Iglesias Villanueva; Va amonestar els locals Benito, Cristian López, Narváez i Javi Castellano, i als visitants Diamanka, Borja García, Maffeo i Gumbau;

Estadi: Gran Canària