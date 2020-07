Molta feina contra rellotge

Francisco Rodríguez ja mana a La Vinya. El nou entrenador del Girona, el quart de la temporada comptant l'interí Juan Carlos Moreno, va dirigir ahir al matí la seva segona sessió preparatòria com a nou inquilí de la banqueta blanc-i-vermella en substitució del destituït Pep Lluís Martí. Francisco ha aterrat amb força a Girona conscient que no té temps per perdre i que d'aquí a poc més de quinze dies s'acaba la lliga regular i s'obre un play-off on vol ser-hi tant sí com no. Aquest és l'objectiu. Ningú gosa parlar d'ascens directe perquè la realitat diu que l'única via per al Girona per arribar a Primera és la de la promoció. I aquí és on centrarà tots els esforços Francisco i el seu cos tècnic. «Som a temps de fer coses molt boniques», deia ahir en una entrevista als mitjans del club. Tota una declaració d'intencions per al tècnic andalús, de 42 anys, a qui finalment Cárcel ha pogut convèncer perquè vingui al Girona. «És un club que sempre ha apostat per nosaltres i ara nosaltres ho fem fort per ell», deia. Ambició, intensitat i equilibri són les seves màximes», segons va detallar als mitjans oficials de l'entitat.

el vestidor



«Tots els equips de la part alta tenen angoixa per aconseguir l'objectiu i de vegades és difícil de dominar. Ens hem trobat un equip que ve de perdre 2-0 a Màlaga, inesperadament. Estan expectants. L'equip està bé. Va cinquè amb una puntuació fantàstica per aconseguir l'objectiu. Nosaltres intentarem aportar el nostre granet de sorra per, en aquests partits que queden, poder assolir els punts necessaris que ens donin la possibilitat de fer el play-off».

segell personal



«Ens centrarem a ser molt directes en el missatge. Tenim molt poc temps per treballar al camp. Mirarem de simplificar-ho tot durant molt pocs dies. Farem feina de pissarra, de parlar amb els jugadors sobre què volem d'ells... Molta analítica. Entre tots ho hem d'aconseguir».

el fitxatge



«Ha estat tot molt ràpid. Fa dos dies era a casa a la tarda veient molt de futbol tranquil·lament i gairebé preparant un projecte per la temporada vinent. Va sorgir aquesta possibilitat i entenia que era el moment. Em sentia amb forces i sabia que venia a un molt bon club on encara som a temps de fer coses molt boniques».

la decisió



«Ha sorgit la possibilitat com la d'altres equips que són a la part alta. Enteníem que el realment bo per a nosaltres era venir aquí. És un club que sempre ha apostat per nosaltres i ara nosaltres també volem apostar-hi fort i dedicar-nos-hi al cent per cent aquests dies que hi serem aquesta temporada per aconseguir l'objectiu marcat des del principi».

el club



«Des de la distància he vist que era un projecte fantàstic que ha invertit moltíssim per intentar l'ascens l'any després del descens. Hi ha molts equips en la història en els quals ha estat el segon any el que ha funcionat. Tot i això, ara som en un moment de continuar lluitant, perquè estem ben classificats i considero que hi som a temps».

l'afició



«És una llàstima que no es pugui venir a l'estadi. Montilivi és un camp on l'afició acostuma a donar punts. Mirarem d'aconseguir una victòria divendres que ens acosti més als metres finals per assolir l'objectiu. Vull fer un equip del qual els nostres aficionats se'n sentin orgullosos. Es guanyarà o no, però l'equip donarà sempre la cara i serem ambiciosos».

el calendari



«Aquesta setmana tenim una mica més de marge per recuperar però la següent serà tot al contrari (hi haurà tres partits en set dies). Això passa i passarà a tots els equips. Ara mateix només estic centrat en el partit de divendres contra el Saragossa. Vull un Girona que sigui ambiciós en tots els sentits, equilibrat i molt intents en tot el que faci. Cal arribar ben preparats a divendres».