Víctor: «El Girona està construït per ser un equip campió»

Situat en «una posició de privilegi que hauríem signat fa mesos», el Saragossa de Víctor Fernández visita aquesta tarda Montilivi per enfrontar-se al Girona. «Ens espera un rival molt dur i complicat. Està construït per ser un equip campió i ens exigirà el millor de nosaltres mateixos si volem treure endavant el partit. Tant de bo es mantingui la bona dinàmica a fora», valorava ahir l'entrenador. Al mateix temps, va admetre que tant ell com els seus jugadors han viscut «uns dies difícils» després de perdre «de la forma més cruel» contra l'Osca a casa, en el temps afegit. «Ens ha costat una mica més recuperar-nos d'esperit, però ho hem acabat fent».