L'Almeria arribarà sense Balliu i amb diversos dubtes

El lateral de Caldes Ivan Balliu, un dels actius més en forma de l'Almeria, no podrà jugar demà a Montilivi perquè ha de complir dos partits de sanció després de ser expulsat en el partit contra el Tenerife amb targeta vermella directa. El futbolista gironí es perdrà el duel de demà i també el de dilluns contra el Rayo.

Inicialment Balliu va veure la targeta groga per una entrada a Milla, però posteriorment el VAR va intervenir, l'àrbitre va supervisar la jugada, va anul·lar la groga i va expulsar amb vermella directa al lateral dret. El col·legiat va argumentar a l'acta que havia expulsat Balliu «per impactar amb els tacs al turmell d'un adversari sense possibilitat de disputar la pilota i amb ús de força excessiva».

Balliu és baixa segura, però a més l'equip andalús té diversos jugadors amb el cartell de dubte. Darwin Núñez, per exemple, una de les estrelles del conjunt andalús, no es va entrenar ahir i va estar reunit amb els metges. A més, el migcampista Kaptoum tampoc no s'exercita amb el grup, com el brasiler Jonathan Silva, que no va treballar amb els seus companys per segon dia consecutiu.

El Girona-Almeria de demà és un dels molts enfrontaments directes entre equips que opten a l'ascens directe i/o a la promoció d'ascens d'aquesta jornada 39. L'Osca, que rep l'Alcorcón, i el Saragossa, que visita a un Tenerife a l'alça, dos equips situats per davant del Girona, tenen per rivals els més immediats perseguidors de l'equip de Francisco. .

Així mateix, destaca el Girona-Almeria, quart contra cinquè, un duel que podria repetir-se en la postemporada si confirmen els dos equips la seva plaça al play-off. L'altre equip que, amb 53 punts, amenaça el lloc de privilegi del Girona, el Rayo, juga aquesta jornada contra un Numància que s'hi juga la permanència, abans de visitar, precisament, dilluns, l'Almeria en un altre duel d'alt voltatge.