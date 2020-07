Francisco defineix l'onze titular amb tres jornades

Els mateixos de sempre. Francsico és poc partidari de fer rotacions i ahir contra l'Almeria (1-0) va repetir l'onze que tanta sort li va portar en el seu debut a la banqueta blanc-i-vermella amb una victòria contra el Saragossa (1-0). Riesgo, Ignasi Miquel, Juanpe, Mojica, Granell, Gumbau, Aday, Borja García, Samu Sáiz i Stuani van tornar a ser indiscutibles a Montilivi per al tècnic andalús. L'única excepció va ser Calavera, que tenia l'entrada assegurada per la lesió de Maffeo.

Francisco va apostar per Àlex Gallar i Valery, un dels millors a Gijón, davant l'Sporting (0-0) -amb Borja García i Aday a la banqueta- però la incapacitat de veure porteria el va fer decidir. D'aquesta manera, l'entrenador ha utilitzat sempre a Riesgo, Miquel, Juanpe, Mojica, Granell, Gumbau, Samu Sáiz i Stuani. Tots ells acumulen una pila de minuts, sent Samu Sáiz i Gumbau els únics que han estat substituïts en aquestes tres jornades. Tot i la càrrega física, Francisco ha repetit en nombroses ocasions que amb la Lliga a punt d'acabar i l'objectiu de jugar el play-off no hi ha temps per pensar-hi. Aconseguir l'ascens paga la pena. Es depèn del pitxitxi Stuani i tota la resta. Excepte Juanpe, sancionat a Lugo, poques novetats hi haurà.