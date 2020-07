Juanpe veu la cinquena groga i serà baixa a Lugo

Francisco s'ha quedat sense Juanpe per al partit de diumenge a Lugo (19.30 hores). El central canari va veure ahir la cinquena targeta groga i es perdrà per sanció un partit. Juanpe ha estat indiscutible durant tota la temporada i només s'ha perdut uns quants partits per una lesió a l'espatlla que va patir el passat mes d'octubre. El tèncic andalús haurà de decidir-se pels centrals Ramalho, Alcalá o Santi Bueno, que encara no ha debutat aquesta temporada. Alcalá va entrar ahir al minut 84 per Samu Sáiz.