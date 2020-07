Albert Mateos no continuarà al Girona

El fins ara responsable de l'àrea social i antic conseller del Girona FC, Albert Mateos, ha deixat avui de formar part del club per decisió dels responsables de l'entitat de Montilivi, segons ha confirmat avui el mateix Mateos en un missatge a les Penyes del club. "Després de 5 anys al Girona FC com a responsable de l'àrea social, i els 2 anys i mig primers també com a conseller del club, deixaré l'entitat avui dimecres 15 de juliol.

Els màxims gestors actuals del club em van comunicar el 30 de juny, que deixaven de comptar amb mi de cara a la nova temporada al·legant motius econòmics, canvis organitzatius i d'àrees", explica Mateos que afegeix que la seva sortida és una "llàstima ara que ja havia començat a preparar temes del 90è aniversari del club..."

Per la seva part, des de la Federació de Penys del Girona es lamenta la sortida de Mateos: Els que seguim, animem i estimem el Girona FC ens ha preocupat aquesta decisió i demanem al club que això no representi un decrement de les accions de l'àrea social, cosa que el club ens ha garantit. Malgrat tot, serà difícil substituir un perfil d'una persona gironina, tan ben relacionada, empàtica i que conegui tant la història del club i se l'estimi tant".

"La trajectòria de l'Albert en aquests cinc anys al club ha estat molt important tant pel seu tarannà com per la seva implicació en temes tan importants com són l'acompanyament de les penyes (durant la seva etapa al Club les associacions que segueixen el conjunt gironí han passat de 7 a 22, ajudant a totes elles amb els tràmits i gestions), l'empenta a l'equip de la Lliga Genuïne ( va ser el promotor i de l'equip amb jugadors amb discapacitat intel·lectual), mantenir el lligam entre el club i els exjugadors ha dinamitzat grups de veterans del club), i en donar impuls en projectes de ciutat (va participar en la creació del Projecte Girona Est, per a nens i nenes de la Font de la Pólvora, Vila-roja, Mas Ramada, Grup Sant Daniel i la Creueta", afegeixen des de la Federació de Penyes.