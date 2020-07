L'Osca torna a Primera només un any després

L'Osca va tornar anir a Primera Divisió una temporada després del descens que va sofrir en l'anterior campanya per a formar part en el pròxim curs 2020/2021 de la màxima categoria del futbol espanyol, objectiu que es va proposar el club de la capital d'Osca res més descendir de la Lliga Santander. L'equip altaragonès, amb una plantilla pràcticament renovada, inclòs l'entrenador en fer-se càrrec Míchel Sánchez, ha estat a la part alta de la classificació durant tota la temporada, i l'objectiu de tornar una altra vegada a Primera l'ha aconseguit en una campanya on l'equip s'ha fet fort sobretot en el Alcoraz, sent el millor equip local de Segona Divisió, encara que fora de casa ha baixat molt el seu rendiment, encaixant moltes derrotes que no han estat obstacle per a aconseguir l'ascens de categoria. L'Osca, que estava classificat en quart lloc quan es va atura la competició a cinc punts del segon classificat, que era el Reial Saragossa, ha retallat el desavantatge al seu etern rival aragonès. Per a aconseguir l'èxit esportiu el club d'Osca ha comptat amb un pressupost de 33 milions d'euros.