Montilivi, amb o sense públic

Amb el resultat d'ahir el Girona FC té la segona feina feta. Ni la primera, ni la tercera. La primera era pujar directe i aquesta ja no l'assolirà. La tercera serà pujar en les eliminatòries i aquesta és la que perseguirà des del pròxim dijous, després això sí de complir l'expedient d'Alcorcon. La segona la va certificar ahir.



I ara sí, que Francisco podrà donar una mica de respir a Stuani, Ignasi Miquel, Samu, Granell i a tot aquell que vegi carregat de cames i de cap, després d'aquestes deu intenses jornades disputades des del retorn de la competició.



Tot i que no cal oblidar que el resultat d'Alcorcón pot donar una millor classificació, i per tant opcions avantatjoses per l'ascens, en cas de viure eliminatòries igualades. Vaja, un fet que el tècnic haurà de valorar, sempre amb la prioritat de tenir els millors jugadors en les millors condicions, de cara als partits claus de les pròximes dues setmanes.



Per cert, tancada la lliga a casa, queda clar que és on l'equip hi ha certificat el seu passi a les eliminatòries d'ascens. 14 victòries, 5 empats i només 2 derrotes són els segon millor registre dels gironins en les dotze temporades que l'equip porta a la Lliga de Futbol Professional. Només l'any de Rubi s'havien sumat més triomf que enguany.



I sort d'aquesta temporada feta a Montilivi, perquè si l'equip s'hagués hagut de refiar dels resultats sumats a fora, hores d'ara explicaríem la defunció d'una lliga que dilluns tindria el seu darrer capítol a Madrid. En canvi, dijous començarà l'espectacle. Només cal saber contra qui.