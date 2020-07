Stuani i Granell descansen i debuten Pau Víctor i Bueno

Amb el bitllet pel play-off garantit i conscient que sense el factor ambiental del públic, jugar l'anada o la tornada a casa no tindrà tanta importància, Francisco va decidir ahir optar per donar descasns a dos titularíssims com Granell i Stuani. El gironí, a més a més, estava amenaçat de suspensió si veia una targeta groga mentre que l'uruguaià havia disputat tots els minuts d'ençà de la represa de la competició. Francisco també va reservar Borja García i Ignasi Miquel només va jugar mitja part. El partit d'Alcorcón també quedarà com el dia en què van debutar amb el primer equip en partit de Lliga Santi Bueno i Pau Víctor. El jugador uruguaià ja s'havia estrenat a la Copa al camp del Linares i ahir va tenir minuts a la Lliga. Pau Víctor, encara juvenil, va tenir els seus primers minuts amb el primer equip.