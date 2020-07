El Girona congela el preu dels abonaments i ara només en cobrarà el 50%

A hores d'ara ningú sap a quina categoria jugarà el Girona la temporada que ve. A l'horitzó hi ha la primera eliminatòria del play-off contra l'Almeria i, en cas de superar-la, la final. Tanmateix, quan es jugaran aquests partits és un misteri que tampoc ningú sap encara com resoldre. De moment la pilota a la teulada de la Lliga i de la Federació que ja han confirmat la suspensió dels partits del Girona contra l'Almeria, previstos inicialment per avui i diumenge, i que també ha de resoldre l'enrenou del partit entre el Deportivo de la Corunya i el Fuenlabrada. A l'espera de com es desencalla tot plegat, el Girona ja treballa en la planificació dels dos escenaris possibles que es dibuixen per la pròxima temporada: continuar a Segona Divisió o pujar a Primera. En aquest sentit, el club va presentar ahir la campanya d'abonaments per a l'exercici vinent, que presenta un seguit de mesures adaptades a la nova realitat amb què es viurà el pròxim exercici. La més destacada és que els preus es congelen i seran els mateixos d'aquesta temporada si l'equip es queda a Segona A, i els de la temporada 2018-19, en cas d'ascendir a Primera. Els preus es mouen entre els 100 i 450 euros a Segona i entre els 290 i 650 a Primera. El rebut es girarà pel banc al cap de cinc dies que l'equip hagi jugat l'últim partit d'aquesta temporada. A més a més, només es cobrarà el 50% de l'abonament perquè el club entén que l'abonat no podrà gaudir de tots els partits a l'estadi per culpa de la restricció d'aforament que s'imposarà. En cas que es pugui entrar a més de la meitat dels partits, o al contrari, es carregarà o restarà la diferència.

Preveient un escenari de reducció de capacitat a l'estadi de Montilivi, el club té previst dissenyar un procediment per tal de garantir el repartiment més equitatiu possible dels seients disponibles entre els abonats en els partits en què es permeti l'entrada de públic. És a dir, els abonats no podran veure en directe tots els partits permesos i caldrà distribuir-los mitjançant alguna fórmula o protocol que el club intentarà que sigui tan equitatiu com sigui possible. El club ha dissenyat també un procés a través del qual els abonats podran gaudir dels partits a l'estadi juntament amb els seus acompanyants habituals. Per fer-ho, cal agrupar-se a l'Àrea de Soci del web del club. Aquestes agrupacions només serviran en un escenari d'aforament limitat i estaran sempre subjectes al protocol de seguretat sanitària que s'implantarà des de LaLiga i el CSD. Aquest procediment s'obrirà a partir del pròxim dilluns 17 d'agost.

La decisió de mantenir els mateixos preus d'aquesta temporada en cas que l'equip no aconsegueixi l'ascens i els del curs passat a Primera en cas que es pugi, respon al moment social, econòmic i sanitari que es viu. El Girona ha optat per congelar els carnets i d'aquesta manera, fer-los més accessibles als seguidors. A més a més, la incertesa que hi ha sobre quan es podrà accedir a l'estadi i, per tant, quants partits es podran veure, fa que el club cobri només el 50% de l'abonament. D'aquesta manera, per exemple, si el Girona continua el curs que ve a Segona Divisió A (lliga Smartbank), un abonament d'adult a Gol (nord o sud) que costa 100 euros, d'entrada només se'n pagarà la meitat. El mateix passarà amb els 450 euros de tribuna superior, 430 de tribuna inferior, 200 de preferent coberta, 170 de preferent central, 150 de preferent lateral i 130 de gol lateral. La reducció del 50% s'aplica a totes les categories (adult, sènior, júnior i infantil). En el cas que s'aconseguís el desitjat ascens a la màxima categoria, l'abonament de gol està fixat en 290 euros, dels quals només se n'haurien de pagar 145 d'entrada. Els preus per a la Lliga Santander són els mateixos de la temporada passada (2018-19): 650 euros tribuna superior, 640 tribuna central, 500 preferent coberta, 485 preferent central, 410 preferent lateral i superior i 380 gol lateral. D'aquests preus, els abonats només n'hauran de pagar la meitat. La xifra final variarà cap amunt o cap avall depenent dels partits totals que s'obrin al públic i el club en cobrarà la part proporcional.

El club llança la campanya 20-21 en ple procés de tria de la compensació pels partits tancats al públic per la pandèmia d'aquesta temporada. La promoció d'assistència de la temporada 19-20 s'aplicarà de forma proporcional al cobrament de l'abonament de la pròxima. És a dir, en la primera quota corresponent al 50% del preu de l'abonament, s'aplica per tant el 50% del descompte als que hagin complert les condicions de la promoció. Els descomptes provinents de la compensació o del saldo acumulat per l'alliberació de seients, es deduirà l'import íntegre a la quota inicial. Als abonats que triïn compensar l'import proporcional com a descompte de l'abonament 2020/21, se'ls aplicarà tota la compensació a la primera quota. El saldo acumulat per l'alliberament de seient no podrà superar el 50% de l'import total de l'abonament.