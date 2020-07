Foc creuat entre Christian Rivera i el director esportiu del Fuenla

Llevat de Francisco a Alcorcón, del president Delfí Geli i del director esportiu Quique Cárcel, ningú més del Girona s'havia pronunciat sobre l'afer del Fuenlabrada i l'ajornament dels play-off. Dijous a la nit, Christian Rivera va piular: «Si quan per fi es torni a jugar hi ha un brot en un altre dels equips de play-off continuarem allargant això fins al 2023? Total, que es fotin els equips que han estat prou responsables i professionals per no encomanar-se. Barra lliure». Ahir, el director esportiu del Fuenlabrada, Miguel Melgar, li va respondre dient-li «ara quan se'n vagi de vacances a Eivissa, no sé què li hauríem de dir si torna amb un positiu. No es pot pensar només a pujar i guanyar diners». En la rèplica, Rivera va explicar que «ni aniré a Eivissa ni hi he anat mai» perquè «fa molts anys que soc a fora i em ve de gust ser a casa i gaudir de la meva gent i de Gijón». Rivera va aclarir que el primer tuit «no anava principalment pel Fuenlabrada a qui espero i desitjo que es recuperin aviat, com a tothom, sinó per la manca de decisions en la situació».