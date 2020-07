Sense solució a la vista

Dia que passa, dia que es complica la resolució de la temporada 2019-20 de la Lliga Smartbank. El Girona continua sense saber quan haurà de disputar els partits del play-off d'ascens contra l'Almeria ajornats aquesta setmana per l'afer Fuenlabrada. El conjunt madrileny continua sent el centre d'atenció de tot perquè mentre no disputio el seu partit ajornat contra el Deportivo de la Corunya no quedaran definits ni podran començar els play-off. El Fuenlabrada continua confinat en un hotel de la Corunya amb una desena de casos de COVID-19 a l'expedició. La situació es va agreujar ahir quan un futbolista va haver de ser ingressat a l'hospital. A través d'un comunicat, el club va explicar que «per precaució» un dels seus jugadors va ser traslladat a l'hospital després de sentir-se «indisposat». Algunes fonts asseguren que el futbolista, la indentitat del qual no va ser revelada, es va desmaiar. Mentrestant el president dels madrilenys, Jonathan Praena, assenyalava ahir directament La Lliga i Tebas a la SER. «És La Lliga la que ens diu sempre quan viatjar. És clar que La Lliga tenia coneixement, evidentement, com nosaltres, que hi havia 4 contagis a l'equip. Ells són els organitzadors de la competició, dels viatges, d'absolutament tot, i ens van dir que havíem de fer els tests al matí, viatjar i llavors allà ens donarien els resultats».

Tot plegat mentre des del Deportivo s'intenta evitar el descens a Segona B com sigui. Ahir mateix, el conjunt gallec va trametre a la Federació que el Fuenlabrada havia viatjat a terres gallegues sense metge. En aquest sentit, el metge del Deportivo, Carlos Lariño, va revelar a Radio Galega que des de dimarts al matí, quan se'n va assabentar, assisteix els jugadors del Fuenlabrada a l'hotel portant-los «medicines i productes d'higiene personal». Lariño considera que el Fuenlabrada es desplacés sense un metge a l'expedició «normal no es», sinó quelcom «excepcional». «Per protecció de dades que no puc facilitar, l'altre (metge) va tenir un problema que li va impedir viatjar, però entenc que havien d'haver buscat un substitut. En teoria, sense un metge a la banqueta, segons el reglament, crec que no es pot celebrar el partit, l'àrbitre podia haver-lo suspès», assegura. El metge deportivista comenta que parla «cada dia» amb els jugadors del Fuenlabrada Oriol Riera i José Rodríguez, que van jugar al Dépor i als quals intenta donar «suport psicològic» davant la situació en què es troben, ja que estan «tancats en un hotel i amb por».

Dotze són de moment els jugadors del Fuenlabrada que estan a la Corunya amb COVID-19, un dels quals va ser traslladat a l'hospital Quirón, on va quedar en observació, tot i que, segons el doctor, «sembla que no haurà d'ingressar a l'UCI ni revesteix cap problema greu». Lariño va recordar que el protocol de La Lliga assenyala que perquè un jugador pugui reprendre la competició han de passar un mínim de deu dies ja que, als set dies del positiu se'l sotmet a una prova PCR i, si aquesta prova surt negativa, als tres dies se li repeteix i, en cas d'un nou negatiu, se li donaria l'alta. En aquest sentit i segons informava ahir Catalunya Ràdio, el partit entre el Dépor i el Fuenlabrada que ha de definir qui juga el play-off d'ascens, si els madrilenys o bé l'Elx, es podria jugar el dilluns dia 3 d'agost. És a dir, quinze dies després de la suspensió. Si es confirma aquesta data, caldrà veure quan es jugaria el play-off, si la mateixa setmana o la següent.



L'Elx, a l'espera

Per la seva banda, l'entrenador de l'Elx, José Rojo Pacheta, ha concedit descans a la plantilla de l'equip il·licità fins demà passat a la tarda a l'espera de la resolució de el partit ajornat entre el Deportivo de la Corunya i el Fuenlabrada, de què depèn la classificació per a la fase d'ascens a Primera. L'Elx ocupa la sisena posició de la taula i en zona de promoció, a l'espera del que passi amb el partit ajornat entre el Deportivo de la Corunya i el Fuenlabrada.

El club il·licità, que ha sol·licitat al Comitè de Competició de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) que es doni per perdut el partit per incompareixença del Fuenlabrada, confia que podrà allargar la temporada i disputar la promoció, motiu pel qual segueix entrenant. «Nosaltres estam preparant el partit contra el ragossa. Esperamos que la resolució del Deportivo-Fuenlabrada sigui com més aviat millor per competir ja», va comentar als mitjans del club el davanter lleidatà Pere Milla en al·lusió a l'eliminatòria de la fase d'ascens. A part de Milla, el capità Nino també hi va dir la seva sobre la possible disputa del duel entre el Dépor, ja descendit, i el Fuenlabrada. «Aquest partit no serà cap partit; serà una costellada. El que menys ve de gust ara a un jugador del Dépor és jugar un partit de futbol», deia Nino, de 39 anys.