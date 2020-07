Nous contagis amenacen el «play-off»

El problema es fa més gros cada dia que passa. I la polèmica no para de créixer. El Fuenlabrada va anunciar ahir 12 nous positius per coronavirus i la xifra ja s'eleva a un total de 28 contagis en el club madrileny. Els resultats són preocupants i compliquen el desenllaç del Dépor-Fuenlabrada, que serà el punt d'inflexió per a la resolució del play-off d'ascens a Primera. Sobretot, després que els de Riazor sol·licitessin a la Federació Espanyola la suspensió cautelar de la competició a la categoria de plata. En aquest sentit, els interrogants creixen amb la fase d'ascens i el format de la pròxima temporada, que podria ser de 24 equips.

«Volem expressar el nostre dolor més profund i preocupació pels resultats dels últims tests PCR que assenyalen un total de 28 positius. Quatre dels nous casos són a Madrid i no han tingut cap contacte des del partit davant l'Elx (divendres 17 de juliol). Els altres vuit nous casos porten donant negatiu des del dissabte 18 i, després de vuit dies i tot i estar aïllats a les seves habitacions els últims sis dies, avui els resultats han donat positiu. A més, entre els 12 nous casos hi havia dues persones amb anticossos per haver passat ja la malaltia i, no obstant això, han donat positiu en l'últim test», comunicava ahir el Fuenlabrada. El club madrileny també va informar que «el jugador hospitalitzat segueix ingressat, estable i amb simptomatologia no greu derivada de la covid-19». «Prendrem les mesures necessàries per demostrar que no hem incomplert el protocol», va assegurar l'advocat del Fuenlabrada i fill del president de La Lliga, Javier Tebas Llanas.

Mentrestant, el Dépor, el Numància, el Rayo i l'Elx senten que la competició va ser adulterada per no respectar la normativa que obliga a unificar els horaris de tots els partits que tenen alguna cosa en joc durant les dues últimes jornades de Lliga. La suspensió del duel a Riazor va provocar el descens del Dépor, condemnat sense jugar per les victòries del Lugo i l'Albacete. En conseqüència, els gallecs reclamen la permanència amb una Segona A de 14 equips. A més a més, han anat més enllà demanant a la Federació la suspensió cautelar de la categoria de plata per «vulnerar i adulterar greument les normes de competició i el desenvolupament amb normalitat d'aquesta». Abans ja havien presentat un recurs al Comitè de Competició per anul·lar l'última jornada i repetir-la.

Amb el nou recurs, el Dépor també reclama que es paralitzi immediatament la tramitació dels ascensos i descensos fins que el procés no hagi finalitzat: «Per evitar que tots els clubs afectats amb opcions matemàtiques d'ascens i descens surtin perjudicats, a conseqüència de l'incompliment de la Circular 93 de la RFEF». El club de la Corunya va tornar a carregar contra el Fuenlabrada per infringir els articles 68 i 74, una «conducta contrària al bon ordre esportiu» que podria ser sancionada amb el descens.