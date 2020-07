Tebas: «Si han de tallar el cap a algú és a mi, no al Fuenlabrada»

Javier Tebas, president de La Lliga, va declarar ahir que no s'ha plantejat la dimissió del càrrec, va dir que no s'ha d'amagar per la gestió sobre els positius per coronavirus registrats al Fuenlabrada i va admetre que «si a algú s'hagués de tallar el cap» és a ell, no al conjunt madrileny. Una setmana després que se celebrés l'última jornada de la Lliga SmartBank, que va acabar sense que es pogués disputar el partit Deportivo-Fuenlabrada i que ha provocat diferents reaccions en equips implicats per aquesta trobada, Tebas va parlar sobre les crítiques rebudes a la seva gestió. «El que m'he plantejat és una reflexió sobre la conducta d'algunes persones i clubs, però no m'he plantejat la dimissió. La dimissió me la plantejaré si veig que no tinc el suport per la majoria dels clubs», va dir Tebas als mitjans de comunicació presents a les portes de La Lliga.

Sobre la gestió dels nombrosos positius que es van produir en l'equip madrileny que van impedir la disputa d'aquest últim partit davant el Deportivo, Tebas va assegurar que va actuar «com havia d'actuar» . «És La Lliga la que decideix des del moment en què en surt un positiu els passos sobre com cal actuar d'acord amb el protocol. Qui decideix a les dotze de la nit que cal fer un PCR dilluns al matí a tota l'expedició del Fuenlabrada, que ja havia donat negatiu, i que l'expedició continués, vaig ser jo personalment», va declarar. «No m'he d'amagar. El que no es pot és intentar canviar els fets, imputar... Si a algú li han de tallar el cap serà a mi, mai al Fuenlabrada. Jo crec que vaig actuar com havia d'actuar», va apuntar.

Finalment, Tebas va ser preguntat sobre si creu que hi ha interès dins d'algun sector de el futbol perquè abandoni la presidència de La Lliga. «No ho puc saber. Un ja està acostumat malauradament a aquestes situacions en els anys que porto de president. Quan hi ha una oportunitat van a la cacera, però porten molts anys i encara no m'han caçat», va concloure.