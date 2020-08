El Saragossa es queda sense golejador

Cada dia que passa, sorgeix un nou entrebanc per als equips que han patit els danys col·laterals de la suspensió del Dépor-Fuenlabrada. Sense data per al play-off, es fa impossible la planificació. Ja no només a mitjà termini de cara a la temporada vinent, sinó a curt. És com treballar a cegues. Al Saragossa li va sorgir ahir un nou maldecap, després de saber que el seu killer Luis Suárez no hi serà en el moment que comenci la promoció d'ascens. El Watford es nega a prorrogar més l'acord de cessió i exigeix el retorn del jugador a Anglaterra abans del dimecres 5 d'agost, que és quan caduca el préstec.

Per darrere de l'innaccessible Cristhian Stuani amb 29 gols, Suárez és el segon màxim golejador de Segona A amb 19 dianes. És per això que el Saragossa no pot córrer el risc de perdre'l en la lluita per aconseguir l'ascens a Primera. De seguida que el club aragonès va conèixer la negativa del Watford, el president Christian Lapetra va gravar un vídeo per expressar públicament que la renúncia dels anglesos a prorrogar la cessió del davanter colombià «suposa un atemptat contra la integritat de la competició» i va manifestar que és «incomprensible que a hores d'ara no s'hagin adoptat les mesures oportunes per garantir la finalització de la competició».

Lapetra va subratllar que «a dia d'avui» encara no se sap «ni la data de la disputa del play-off ni el rival», que depenent de la decisió que prenguin les autoritats competents serà l'Elx o el Fuenlabrada. «El Saragossa es veu ja avui perjudicat. Considerem incomprensible que encara no s'hagin adoptat les mesures oportunes per garantir la finalització de la competició. Volem jugar, volem guanyar-nos l'ascens en el play-off, però volem fer-ho en igualtat de condicions i amb totes les garanties», va manifestar.



El Saragossa adoptarà mesures

En aquest sentit, el president va exigir «la implicació dels organismes esportius perquè s'adoptin totes les mesures que siguin necessàries per a garantir la integritat en la disputa del play-off». «Tot el que no sigui garantir que el Saragossa pugui jugar amb tota la seva plantilla disponible suposarà una adulteració de la mateixa i el Saragossa, òbviament, haurà d'adoptar les mesures que consideri oportunes», va advertir. Un altre club, per tant, que tampoc descarta acabar als jutjats pel desenllaç de la competició.

L'equip de Víctor Fernández va donar negatiu als últims tests PCR, a exepció del positiu que va confirmar-se dimecres passat. En conseqüència, l'entrenador ha programat la represa dels entrenaments de manera individual seguint el protocol sanitari del Govern d'Aragó. L'aturada de la competició pel cas Fuenlabrada va frenar les proves per detectar la covid-19 als clubs com el Saragossa, el Girona o l'Almeria, que encara tenen el seu futur en joc.