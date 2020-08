Cárcel: «El que més em preocupa és la planificació de la propera temporada»

Tenir les dates del play-off és haver fet un pas endavant. Però no pas una solució definitiva, que deixi a tots contents i calmi del tot un escenari que fa setmanes que s'aguanta amb pinces. La temporada a la Segona Divisió A serà la més llarga que es recorda i si tot va com està previst, encara que no es descarta un altre gir de guió, baixarà definitivament el teló el proper 23 d'agost. Esperava desencallar el calendari el Girona, que a la vegada ha vist que, si arriba a l'última eliminatòria de la promoció com desitja tindrà més aviat poc temps per plantejar la temporada vinent. D'això en parlava ahir Quique Cárcel. Amb el play-off ubicat a la setmana vinent, el director esportiu parlava de la «preocupació» que genera el «desavantatge» dels gironins respecte a la resta de clubs, per la qual cosa suposa la preparació del curs que ve, però al mateix temps elogiava la «unió» del grup, al qual veu preparat per afrontar l'eliminatòria contra l'Almeria i el que vingui.



Data del «play-off»



«És el que havíem estat demanant, tant a La Lliga com també a la Federació. Per fi vam saber les dates. Això ens ajuda, sobretot pel que fa a la planificació del dia a dia, visualitzar quan començarà el play-off, que sempre sabem quina és la seva duresa. Tenir consciència que es posarà en marxa el proper dia 13 ens ajuda una mica a poder-lo veure a l'horitzó i també a treballar de la millor manera possible per arribar amb garanties al primer partit. Això era important pel grup i per nosaltres, sobretot en l'àmbit mental».



L'estat de l'equip



«L'equip està bé. No ha deixat mai d'estar connectat, ni de saber el que s'estava jugant o l'objectiu que hi ha. El cos tècnic ha arribat amb molta força pel que fa a donar energies al grup. Veig la plantilla molt uinda, enèrgica a l'hora d'entrenar-se i amb l'objectiu molt clar. Això mai ha deixat de ser així. Però el fet de no tenir clara la data del play-off havia creat un ambient de certa ambigüetat. S'entén que s'estava passant per una situació molt difícil amb tot això de la pandèmia, però també és cert que no tenir consciència de quan començaria la promoció i d'aquesta sensació d'oblit és el que més ha afectat l'equip. Però els veig ara diferents, amb ganes i il·lusió, això és el més important. L'aspecte mental serà clau. El que arribi millor tindrà avantatge i tots els clubs estan fent feina per arribar de la millor manera».



El calendari que ve



«M'han sorprès molt les dates que s'han acabat escollint. Tenir-ne és molt positiu, però a la vegada m'ha sorprès que s'hagi trigat tant en acabar, sobretot.

Perquè tancar un play-off el 23 d'agost pel que fa a direcció esportiva i de planificació, que l'estem treballant des de fa temps, trobem que és molt difícil de visualitzar quan podrem començar, quin tipus de pretemporada podrem fer. Es diu que la propera Lliga pot arrancar el 12 de setembre. Estem parlant d'unes tres setmanes després de la promoció. Són situacions que generen la necessitat de tenir més respostes».

La planificació 20/21



«Si allarguem quinze dies més la temporada, en el cas que la Lliga decideixi deixar-nos començar quinze dies més tard perquè entén que, com és lògic, tenim una situació diferent a la resta, també em preocupa com puc planificar la pretemporada. Com prepararíem els amistosos si tothom està ja jugant? I el dia a dia? Però el més important és la planificació de la 20/21. Si pugem se'ns plantejarà una situació amb un mercat que estarà ja molt avançat. Però és que a la Segona Divisió encara serà més difícil. Vulguis o no, a Primera et pots obrir a d'altres mercats que es poden entrar a valorar, però a Segona al final tens els recursos que tens i és diferent. Sabem d'aquest desavantatge competitiu que tindrem amb d'altres clubs. A la vegada ara no és el moment de plorar ni de pensar en d'altres coses, sinó de centrar-nos en el nostre objectiu. Estem enfocats en això».