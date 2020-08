Francisco: "Ens feia falta una data per tenir una meta on arribar"

L'entrenador del Girona Francisco Rodríguez compta els dies per tornar a competir. La cita és de demà en vuit a Montilivi en l'anada del play-off contra l'Almeria. El tècnic andalús admet que el vestidor necessitava tenir una referència i que ara que ja la té, tot serà més fàcil. "És el que necessitàvem. Ens feia falta un objectiu clar, una data clara per tenir una meta on arribar, que és dijous 13. La personalitat dels jugadors entrenant ha estat fantàstica però teníem la incertesa de quan jugaríem. Mirarem d'arribar preparadíssims", ha dit en una entrevista als mitjans del club.

Francisco ha revelat que el cos tècnic ha fet molta feina de "gestió emocional del grup". "La temporada està sent molt llarga i, més amb tot el que ha passat de la pandèmia. A això se'ls afegeix que fa 12 mesos que competeixen, que no s'acaba la temporada i que tenen l'objectiu a prop però que no acaben d'atrapar-lo. Gestionar això és el que costa més". Un cop coneguda la data, Francisco té clar que ara tot canvia i que toca centrar-se en el partit contra l'Almeria. "Estem preparant a la vegada el partit i tot el que volem de l'equip pel play-off. Estic molt satisfet perquè veig a la cara dels jugadors la il·lusió d'arribar preparadíssims, competir i satisfer l'afició, que espera molt de nosaltres. Competirem per ser a la final".