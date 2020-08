Francisco:«Ara mateix el nostre objectiu és arribar a la final del 'play-off'»

L'anunci de les dates del play-off d'ascens a la Primera Divisió ha trencat el silenci que surava des de feia dies a Montilivi. Si dimarts va ser el director esportiu Quique Cárcel l'encarregat de dir la seva, ahir li arribava el torn a l'entrenador del primer equip. Francisco Rodríguez, entre altres coses, explicava la «incertesa» d'aquests últims dies, al mateix temps que deixava ben clar que l'equip està «preparadíssim» per enfrontar-se i guanyar l'Almeria, l'únic objectiu que a dia d'avui hi ha instal·lat al vestidor. A banda de destacar la «professionalitat» dels seus futbolistes, deia «respectar» la decisió presa de jugar la primera eliminatòria els dies 13 i 16 d'agost, encara que ho troba un xic tard.

La data del «play-off»

«Lògicament és el que necessitàvem. Era necessari tenir un objectiu clar, una data clara per disposar així d'una meta a la qual voler arribar. Comencem el proper dijous i l'equip està conscienciat».

El calendari

«Ens pensàvem que seria abans, però La Lliga ha decidit que es jugui el dia 13. Què hi farem? Ho hem de respectar, acatar-ho i sobretot preparar-nos. Mentalment, físicament i també en l'àmbit tàctic. Som del tot conscients, d'això. No només nosaltres, sinó també el club i l'afició. És a les nostres mans arribar-hi molt preparats i a l'hora de la veritat competir al màxim per atrapar aquest objectiu que ara mateix veiem tan a prop».

Incertesa

«Hem passat uns dies de molta incertesa, la veritat. Al mateix temps és cert que el comportament dels futbolistes ha sigut fantàstic, com també la seva professionalitat a l'hora d'entrenar. Però com és lògic, durant aquests dies hi havia aquella incertesa de no saber quan seria. Ara ja ho tenim. Juguem el dia 13. I hi arribarem preparadíssims».

Aspecte mental

«Sobretot el que hem intentat tractar són les emocions de l'equip. Hem de tenir en compte que aquests jugadors porten una temporada molt llarga. En part, per això de la pandèmia que ha psasat i que ha generat una incertesa molt gran respecte al que pot passar el dia de demà. Li hem de sumar que porten dotze mesos competint i que encara no han acabat. Que ara mateix tenen l'objectiu a prop, però que no s'arriba a tenir encara. Gestionar això és el que més temps ens està ocupant. A la vegada estem preparant el partit contra l'Almeria i allò que volem de l'equip en aquesta lligueta del play-off».

Objectiu

«Estic molt satisfet de poder veure les cares dels jugadors. Tenen la il·lusió d'estar preparats i també de competir. Saben que al seu darrere hi tenim una afició que està esperant molt de nosaltres. Intentarem estar a l'altura d'ells. Per descomptat, intentarem competir per arribar a la final del play-off. Ara mateix aquest és el nostre objectiu».

El calendari d'entrenament

Dibuixat ja el camí a seguir per pujar a Primera, i sempre que les circumstàncies no trastoquin els plans una altra vegada, el Girona sap que aquest proper dijous, dia 13, s'enfrontarà a l'Almeria en l'anada de la promoció d'ascens. Just en una setmana. D'aquesta manera, el cos tècnic que lidera Francisco Rodríguez ha redibuixat el full de ruta pel que fa a les sessions d'entrenament. Així doncs, l'equip treballarà avui altre cop a La Vinya i descansarà el divendres i també el dissabte. No seria fins diumenge que els futbolistes es tornessin a vestir de curt per preparar el primer dels dos duels amb l'Almeria. Llavors, s'entrenarà sense descans el mateix diumenge i els tres dies següents: dilluns, dimarts i dimecres. Està per veure si el dijous, el mateix dia de partit, hi ha una lleu sessió matinal o si per contra es juga directament el partit a Montilivi. Un cop acabat, cal tenir en compte el poc temps del qual disposarà el Girona per carregar piles i preparar la tornada. Si res canvia, l'enfrontament al Juegos Mediterráneos i, per tant, el desenllaç de la primera eliminatòria de la promoció serà el diumenge dia 16.