Calavera, amb més números d'arribar a la promoció que Pablo Maffeo

Poques coses positives es poden treure de l'eterna espera per disputar un play-off d'ascens, però també n'hi ha. Si es vol veure el got mig ple, la tardança pot donar un cop de mà a Francisco Rodríguez, que tenia un veritable problema veient que els dos laterals drets que té a la plantilla, Pablo Maffeo i Jordi Calavera, estan lesionats. Si les eliminatòries s'haguessin disputat tal com estava previst de bon inici, cap dels dos les hauria pogut jugar, per la qual cosa el Girona hauria hagut d'afrontar el peatge per pujar a Primera sense cap futbolista específic en aquesta posició. Ara les coses han canviat i amb encara dies de marge, com a mínim un d'ells podria estar a disposició del cos tècnic per enfrontar-se a l'Almeria, el primer dels dos obstacles a superar si es vol ascendir de categoria.

Calavera ja s'entrena amb el grup. No pas al cent per cent, ni tampoc completa els entrenaments al mateix ritme que els companys, però sí que fa alguns exercicis. Pas important per reincorporar-se a la disciplina grupal, per agafar ritme. El tarragoní es va fer mal a Lugo i es va perdre les dues últimes jornades de Lliga regular per culpa d'una lesió al bíceps femoral de la seva cama esquerra. Els propers dies, tot depenent de la seva evolució, s'acabarà de veure si està en condicions d'estar disponible pel partit amb l'Almeria del dia 13 a Montilivi. Les sensacions són positives. No pas tant amb Pablo Maffeo. Ja fa un mes que no juga, des que es va fer mal al camp de l'Sporting a principis de juliol. També va patir una lesió muscular i encara no s'entrena amb el grup. Es fa difícil pensar que pugui estar en condicions d'afrontar la primera eliminatòria, però ni de bon tros es descarta que pugui arribar a una hipotètica segona ronda, amb l'ascens en joc.