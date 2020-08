Les penyes animen a distància

Molts penyistes del Girona s'han reunit aquesta tarda a les seves respectives seus per animar l'equip des de la distància, seguint el partit per la televisió. La pandèmia manté els estadis buits, tot i que avui membres de Jovent Gironí i d'altres penyes s'han concentrat a l'exterior de l'estadi per donar ànims als jugadors quan han arribat. Aquest grup ha seguit el duel contra l'Almeria des de la part superior del gol sud, a tocar el servei d'esports de la UdG. Algunes de les penyes que van optar per seguir el partit per televisio van ser la Gironina, Immortal, Nord Alex Granell, Lloret, Paparres i Vall del Llèmena.