Deu dels resultats a fora conduirien a la final i cinc a la pròrroga a Almeria

El pobre paper fora de casa (on només es van guanyar tres partits de la Lliga regular, a Santander, Almendralejo i Fuenlabrada, va acabar sent una llosa massa gran per conduir el Girona a l'ascens directe. Tot i aquests mals resultats (només es van aconseguir setze punts i es va finalitzar com el quart pitjor visitant), deu dels marcadors obtinguts a domicili li valdrien als de Francisco per plantar-se a la final de la promoció. Després de l'1-0 d'ahir, classificarien el Girona les victòries davant del Ràcing, l'Extremadura i el Fuenlabrada, i els empats assolits contra Ponferradina, Saragossa, Deportivo, Mirandés, Las Palmas, Sporting i Lugo.

Moltes de les derrotes encaixades pels blanc-i-vermells en les sortides han sigut per la mínima (1-0). Són cinc marcadors, els que es van recollir contra l'Albacete, l'Osca, el Rayo, el Tenerife i l'Elx que conduirien l'eliminatòria a la pròrroga, diumenge que ve, a Almeria. Allà el Girona tindria 30 minuts per desnivellar-la perquè en cas que aquest marcador persistís, es classificaria el conjunt andalús per haver quedat per sobre a la lliga (quart/cinquè). Els únics marcadors que no li servirien a l'equip català serien els que van representar perdre a Cadis, Almeria, Oviedo, Sòria, Màlaga i Alcorcón, per dos gols de diferència en tots els casos. El Girona, amb Francisco, ha millorat la seva solidesa i viatjarà al Juegos del Mediterráneo amb optimisme.



Invictes a casa el 2020

Per altra banda l'equip continua mostrant la seva solidesa a l'estadi, on aquest 2020 no hi ha perdut cap partit. El Girona no cau a Montilivi des del 22 de desembre de 2019, quan el Mirandés va deixar en evidència el bloc que aleshores preparava Pep Lluís Martí (0-3). Des d'aleshores, i ja en aquest any, l'equip s'ha desfet com a local de l'Extremadura (3-1), l'Osca (1-0), el Ponferradina (2-0), el Numància (2-0), el Saragossa (1-0), dos cops l'Almeria (1-0) i el Cadis (2-1). Oviedo, Albacete i Ràcing van aconseguir marxar de Girona amb un punt, curiosament tres equips que van lluitar fins el final per mantenir la categoria i que, en el cas dels càntabres, van perdre. Si s'accedeix a la final de la promoció, els gironins tindrà una nova revàlida per mostrar la seva solidesa de locals i allargar la imbatibilitat de Montilivi.