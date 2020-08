El banyolí Coro dona suport a l'Elx en la final

El banyolí Ferran Corominas "Coro" és exjugador de diversos equips, com l'Espanyol, l'Elx i el Girona, entre d'altres. Tot i això, ha acceptat enregistrar un video per les xarxes socials del club alacantí on dona explícitament suport a l'Elx i desitja el seu ascens a Primera, malgrat que el seu rival és un altre exequip, i a més, de la seva demarcació. "Voldria felicitar l'equip per la gran temporada que està fent i desitjar-li sort a la final, a veure si l'any que ve l'Elx està a primera. Tots creiem en l'Elx!" exclama el davanter. Un altre exjugador il·licità que dona suport a l'equip de Pacheta és el porter Willy Caballero.