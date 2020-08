precedents Cap victòria a Elx en tretze partits i només tres gols a favor

És l'Elx el principal obstacle a superar a partir d'aquesta nit per intentar pujar a Primera però el Girona també haurà de batre la seva mala inèrcia al camp del conjunt il·licità, on mai ha sigut capaç de guanyar malgrat haver-hi jugat un grapat de vegades al llarg de la seva història. Fins a tretze vegades els blanc-i-vermells han visitat l'Elx, ja sigui al camp d'Altabix o al Martínez Valero, i mai hi han guanyat. Els precedents són esfereïdors perquè el Girona només hi ha esgarrapat quatre empats, l'única notícia favorable al costat de les nou derrotes restants. Però encara hi ha més. En tretze visites tan sols hi ha marcat tres gols i s'han quedat a zero en deu ocasions. La desfeta més sagnant, un contundent 5-0 l'any 1958 en partit de Copa.