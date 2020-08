«Sempre he confiat que era possible tornar a Primera aquesta temporada»

«Girona ha patit en menys d'un any tres crisis profundes, la provocada per la reacció a la sentència del procés, la del temporal Gloria, i la del covid-19, i per l'estat d'ànim dels ciutadans, perquè ens mereixem també una alegria, ens aniria molt bé aquest ascens». A 24 hores de la final de les finals, del decisiu Girona-Elx que determinarà quin equip acompanya a l'elit l'Osca i el Cadis en aquesta temporada inacabable, l'alcaldessa Marta Madrenas s'ha mostrat convençuda que el retorn a Primera «és possible», tot i que admet que el 0-0 de l'anada «ho deixa tot molt obert». Dijous no es va perdre detall del partit del Martínez Valero, i tampoc ho farà demà a través de la televisió. A l'hora de parlar de possibles celebracions, el missatge municipal és clar, en la línia del que han expressat el club i la Federació de penyes: «S'ha de seguir actuant amb la màxima responsabilitat, com fins ara, evitant les crides a la concentració de persones. El més solidari i responsable és quedar-se a casa a celebrar un hipotètic ascens».

Madrenas no amaga que veient l'estat de la gespa del camp de l'Elx «poc es podia fer», tot i que també admet que el rival «va plantejar un partit molt complicat, van deixar clar quines són les seves armes, i és evident que tot i tenir ara la tornada a Montilivi per al Girona no serà gens fàcil». S'agafa, però, l'alcaldessa, a les bones vibracions que transmet l'equip, sobretot des que se n'ha fet càrrec Francisco. «Estan jugant molt bé, i tot i tenir l'etiqueta de favorit, per plantilla i per pressupost, es mostren humils i en cap moment de la promoció han anat de creguts. Ara el Girona brilla més, i hem d'aprofitar la fortalesa que s'ha mostrat aquest any a casa per fer que sigui un factor determinant que permeti sentenciar l'ascens», va detallar.

No ha sigut una temporada fàcil, per al Girona, que ha tingut fins a quatre entrenadors (Unzué, el provisional Juan Carlos Moreno, Pep Lluís Martí i ara Francisco). Amb un límit salarial estratosfèric per Segona A (29 milions), l'equip entrava a totes les travesses com a candidat número 1 a l'ascens directe, però a l'hora de la veritat, va costar Déu i ajuda entrar al play-off. Al final l'equip va acabar cinquè, i amb una mica més d'empenta en els primers partits de la represa, qui sap si hauria pogut aspirar a fer el salt per la via ràpida i tot. Madrenas recorda que tota la incertesa que ha envoltat la represa de la lliga, i la crisi sanitària, «no han ajudat» i hi afageix que «si ja l'equip quan es va aturar el campionat no estava en el millor moment, situacions com aquesta tampoc hi ajuden gens». Però a pesar de tot, l'alcaldessa diu que «sempre he tingut confiança amb les seves possibilitats de tornar a Primera aquesta temporada, i l'he mantinguda. Tot i la incertesa del moment jo crec que l'equip està transmetent la imatge d'estar concentat i compromés. Estem a un partit de tornar a Primera i l'esperança no l'he perduda mai».

Superar demà l'Elx representaria, a més, que el Girona es pogués treure l'espina que té en les promocions d'ascens dels últims anys. No n'aprofita cap des que el gol de Migue el 2008 contra el Ceuta va envitar l'equip de retorn al futbol professional. Els fiascos del 2013, 2015 i 2016 en l'intent de pujar a Primera allà s'han quedat. «Vam tenir mala sort en aquells play-off, tot i que no m'agrada parlar de mala sort perquè tothom es guanya les coses al camp, que és on toca. Esperem que aquest cop ens toqui a nosaltres», afageix l'alcaldessa de Girona.

Des de l'Ajuntament, segons explica Madrenas, estaran «amatents» per evitar qualsevol possible aglomeració demà, tant en la prèvia del partit com si al final l'equip local celebra el retorn a l'elit. «Nosaltres vetllarem per evitar l'incompliment dels requeriments sanitaris. Possiblement des de les penyes hi hagi una crida a fer un circuit amb cotxe per la ciutat, que em sembla prou adequat. Tinc plena confiança en la Federació perquè ha demostrat que actuen amb responsabilitat». En aquest sentit va afegir que «des de l'Ajuntament i a través de la Policia Municipal hi serem per ajudar que tot funcioni bé. M'agradaria demanar que l'acte de més solidaritat i responsabilitat és quedar-se a casa i fer allà una possible celebració. Demanem que la gent no surti a fora, perquè l'equip és plenament conscient que té el suport de la ciutat». En principi no es farà res per evitar que els aficionats es puguin acostar a l'exterior de Montilivi, tot i que segons l'alcaldessa «caldrà seguir rigorosament les mesures sanitàries establertes». «És molt important que allò que pot ser una notícia d'impacte molt positiu, com un ascens a Primera, no es converteixi en la inversa de cara a possibles rebrots», va sentenciar.

A banda de donar «una alegria» als ciutadans, Marta Madrenas també defensa la importància de pujar «per l'impacte econòmic que representa». Preguntada per quan hi pot tornar a haver públic a Montilivi, l'alcaldessa afirma que «no m'atraveixo a dir res. Ajudarem en tot allò que sigui sanitàriament possible i recomanable i estarem al costat del club, però abans que res hi ha la salut de tothom i en això estem treballant».