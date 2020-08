Francisco: «L'expulsió de Stuani és injusta i ha condicionat tot el partit»

El Girona va viure ahir una crònica d'una mort anunciada. Tot i els contratemps per les molèsties físiques de Gumbau i l'expulsió amb una targeta vermella a Stuani a la segona part, els de Francisco van «seguir fent un esforç enorme» fins a rebre un gol cruel al darrer sospir. El tèncnic va reconèixer estar «fotudíssim pel fracàs en una eliminatòria injusta» i va assegurar que a partir d'avui «parlarem amb el club i ens aixecarem amb força». «Encara tenim un any de contracte», afegia.



l'expulsió a Stuani



«És evident que és una expulsió totalment injusta. És possible que a càmera lenta sembla que Stuani trepitja, però no hi ha agressió. No la veig enlloc. Ha condicionat perquè el partit estava controlat».



EL GOL DE L'ELX



«És fotut perquè en 20 segons se'ns ha esfumat el somni. L'equip ha seguit i ha fet un esforç enorme. L'ambient és fotut i de gent trista amb una imatge que fa mal veure pero toca viure- la».

EL partit



«A la primera part ens ha faltat arribar, però hem dominat. No ens han fet cap xut a porta en tot el partit. És una eliminatòria injusta en un camp en males condicions a Elx i l'expulsió d'avui. No puc retreure res al meu equip».



«Ara mateix estic fotudíssim i diria que no tinc força, però tenim un any més de contracte i ens aixecarem».