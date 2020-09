Tebas creu que no hi haurà públic als estadis «fins al gener o febrer»

Com si d'una gala dels Òscars es tractés, La Lliga va inaugurar ahir la seva temporada número 90 en una trobada que va comptar amb diverses estrelles com ara Iniesta, Casillas, Eto'o, Mendieta o Forlán. El president Javier Tebas, va repassar alguns temes d'actualitats relacionats amb la competició que comença aquesta mateixa setmana, encara que el Girona no ho farà fins el darrer cap de setmana de setembre a l'haver acabat l'última temporada més tard per la disputa del play-off d'ascens.

«Hi ha moltíssima competitivitat amb la resta de lligues. Nosaltres estem orgullosos de veure com el nostre valor cada any creix. Entretenim milions d'espectadors el divendres, dissabte i diumenge. Estem a tots els indrets del món, sempre des d'un operador local», valorava, tot afegint que aquest curs serà «molt més igualat» perquè «els grans estan patint les conseqüències de la crisi i els que no són tan grans, que viuen més de la televisió, poden fer millors fitxatges igualant així la competició. Serà interessant».

Va aplaudir Tebas la continuïtat de Messi al Barça, cosa que dona encara més valor a La Lliga, i també va valorar la possibilitat que al llarg d'aquesta temporada hi hagi públic als estadis, tant de Segona A com també de la màxima categoria. Considera, a dia d'avui, bastant complicat que a curt termini els aficionats tornin a ocupar les graderies. «És una pregunta difícil que no ens correspon a nosaltres. Crec que fins i tot el president del Govern ha dit que al mes de desembre ens podrem començar a vacunar i que això pot ser una data clau. Per veure els estadis com abans no serà fins que no hi hagi una vacuna i espero que això pugui ser al gener o febrer. Alguns governs han anunciat que al desembre ens hi podrem posar i això seria la fi d'aquest malson».