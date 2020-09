La Lliga ajusta els horaris davant la prohibició de jugar divendres i dilluns

La Lliga, que manté un contenciós amb la Reial Federació Espanyola de Futbol els partits en divendres i dilluns, prohibits per la jutgessa de Competició de la RFEF, va admetre que la segona jornada de Lliga es disputarà dissabte i diumenge perquè no va arribar la mesura cautelar sol·licitada. Ahir mateix, la Lliga va anunciar la modificació dels horaris dels partits previstos per aquest divendres i dilluns. En el cas de Segona, el Castelló-Màlaga serà dissabte i el Cartagena-Sporting es jugarà diumenge.

«Hem esperat que pogués venir una mesura cautelar o cautelaríssima o una mesura provisional des del CSD (Consell Superior d'Esports), no ha arribat, no hem rebut resposta, per tant, hem de posar en marxa els horaris», va admetre Javier Tebas ahir l'acte de presentació de l'àlbum oficial de cromos de La Lliga de l'empresa de Torroella de Montgrí, Panini. La jutgessa de Competició de la RFEF va decidir fa una setmana que a les dues primeres jornades de Primera i Segona no hi hauria partits els divendres ni els dilluns.