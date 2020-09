El Girona ha perdut quatre titulars indiscutibles de la temporada passada

Per veure el Girona 2020-21 encara queden molts dies. Fins que no es tanqui el mercat, el 5 d'octubre a mitjanit, la plantilla del Girona d'aquesta temporada no quedarà definida del tot. No és la intenció del club haver d'esperar tant però haver acabat la Lliga tan tard ha deixat amb menys marge que la resta de clubs els gironins a l'hora de perfilar el bloc. En aquest sentit, no haver pujat a Primera ha estat un cop molt dur i alhora un hàndicap per confeccionar la plantilla. Quedar-se un any més a Segona A fa que el límit salarial es redueixi dràsticament i, de retruc, que el Girona no pugui assumir els sous d'alguns dels jugadors de la temporada passada. Tot plegat ha fet que Francisco Rodríguez hagi vist com, de moment, es quedava sense quatre homes fonamentals i titularíssims el curs passat. Riesgo, Maffeo, Miquel i Borja García no continuen a Montilivi i podrien no ser els únics. La idea és mantenir la base del bloc amb uns quants canvis però la realitat pot fer que el Girona perdi la columna vertebral del curs passat.

Pensar a quedar-se amb alguns dels cedits era una utopia com s'ha vist en el cas d'Ignasi MIquel i Pablo Maffeo. El lateral jugarà a la màxima categoria cedit per l'Osca mentre que Miquel ho farà al Leganés, el nou ric de Segona A al costat de Pep Lluís Martí i d'Asier Riesgo. El porter acabava contracte amb el Girona, que va estimar-se més apostar per un jove cedit pel City com Muric, més barat, que encarar la renovació del basc, més car. Com Maffeo, l'Osca també ha estat el destí de Borja García. En el cas del madrileny, els aragonesos han hagut de passar per caixa i esquitxar un parell de milions d'euros per endur-se'l. Sigui com sigui, el mitjapunta també ha volat.

D'aquest manera Francisco ha vist com perdia quatre homes claus del seu esquema. Riesgo va jugar tots els minuts possibles amb el tècnic andalús (12 partits) i Miquel també llevat de mitja part a Alcorcón, en un partit sense res en joc. Per la seva banda, Maffeo també va ser titular per al tècnic quan va estar recuperat d'una lesió muscular. Borja García només es va perdre el partit a Lugo i va ser suplent a Gijón a banda dels minuts que el tècnic el va fer descansar. En el còmput global el clurs, amb els tres entrenadors, Riesgo va jugar 27 partits, Maffeo 35, Miquel 24 i Borja García 41. Sens dubte, quatre pilars d'un Girona que s'ha de reconstruir.

Aquests quatre futbolistes no seran els únics titulars que deixin Montilivi. El colombià va disputar la temporada passada 36 partits i, malgrat rendir lluny del seu millor nivell, no va deixar oportunitats a l'altre lateral esquerre de l'equip, Brian Oliván. En els pròxims dies també ho hauria de fer Johan Mojica, que ha rebut propostes d'equips estrangers i pel qual el Girona està molt predisposat a escoltar ofertes. El colombià va costar 5 milions ara fa un parell d'anys i el club vol recuperar part de la inversió.

La resta de baixes de l'equip, de moment, són de jugadors amb poc protagonisme. Oliván (13 partits) va tornar al Cadis que l'ha cedit al Mallorca i Rivera (8) ha fet el mateix cap al Las Palmas que no hi compta i li busca una altra cessió o bé rescindir-lo. Per la seva banda, Brandon (10 ) ha tornat a Osasuna per acabar de recuperar-se i a Jonatan Soriano (17) no se l'ha renovat.