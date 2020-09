El Girona fa oficial les arribades de Moreno i Muric

Amb les butxaques plenes i l'etiqueta de clar candidat a tot, un any enrere el Girona i el Manchester City es van posar d'acord en moltes coses tret de les cessions de jugadors, fórmula que s'havia donat en temporades anteriors però que llavors va quedar-se en un no-res. Mesos després, la realitat és una altra. A Montilivi ha pesat això de quedar-se sense l'ascens a la Primera Divisió. L'economia ha quedat un xic mermada i els terminis per moure fitxa s'han escurçat per la culpa d'un play-off que es va disputar més tard que mai. Els moviments, sobretot d'entrada, van amb el fre de mà posat i passades algunes setmanes, els fitxatges només en són dos: Enric Franquesa i Jordi Calavera, qui repeteix experiència, aquest cop en propietat. Veient que algunes de les primeres opcions s'han escapat, la via City recupera protagonisme. De moment, ja són dos els futbolistes que han arribat procedents de l'Etihad. Fa dies que hi són, però no va ser fins ahir que les seves incorporacions es podien fer oficials. Són Pablo Moreno i Arijanet Muric, noms que fa dies que sonen i a qui ja se'ls ha pogut veure passejar per la ciutat o a les xarxes socials.

Malgrat intentar portar-ho de la manera més discreta possible, com es va intentar fa tres temporades amb l'arribada de jugadors com Marlos Moreno i Douglas Luiz, ja fa dies que corre per Girona que tant Moreno com Muric s'entrenen a La Vinya. Van participar en l'amistós del diumenge passat contra el filial a Montilivi. En canvi contra el Barça, en ser televisat i per la repercussió que hauria suposat, no van poder fer el mateix. Problemes de papers han impedit que les cessions d'un i altre no s'hagin pogut fer oficials fins ahir a la tarda. Amb tot arreglat, se'ls podrà veure vestits de curt avui a La Romareda i ja estaran disponibles pel debut a la Lliga la setmana vinent al camp de l'Sporting de Gijón.

Moreno, gols a dojo

Té 18 anys i encara no ha debutat a cap categoria professional, però els qui coneixen Pablo Moreno parlen molt bé d'ell. El davanter andalús té el gol entre cella i cella. Així ho ha demostrat. Després de destacar al CD Ciudad de Granada, el Barça el va pescar per tenir-lo durant cinc temporades al seu futbol base. El comunicat emès pel Girona subratlla d'aquesta etapa els «més de 200 gols» que hi va aconseguir. Això i també la seva «polivalència» que li permet «situar-se en qualsevol de les posicions d'atac». Malgrat ser considerat com un dels millors atacants que ha passat per La Masia, el Juventus l'acabaria seduint per acabar-lo incorporant al seu equip sub-23. També va participar a la Youth League juvenil i fins i tot va treure el cap pels entrenaments del primer equip amb Cristiano Ronaldo, Miralem Pjanic i companyia. Va entrar en la convocatòria d'un partit a la Serie A. Aquest mateix estiu el Manchester City li va llençar l'ham i Moreno va picar. Hi van ajudar els 10 milions d'euros que es van acabar pagant per ell. Conscient que treballar sota les ordres de Pep Guardiola era inviable només començar, l'atacant ha acceptat foguejar-se a la Segona Divisió vestint la samarreta del Girona, on arribarà per sumar efectius en un atac liderat per Cristhian Stuani, malgrat el futur de l'uruguaià continua sent una incògnita. Moreno, a tot això, també ha sigut internacional amb les categories inferiors d'Espanya.

Un gegant sota pals

L'adeu d'Asier Riesgo obria el debat. Qui havia d'acompanyar Juan Carlos a la porteria? O apostar d'una vegada per totes per José Aurelio Suárez, repetir la figura d'un porter experimentat o buscar un talent emergent. La direcció esportiva acabava triant aquesta última opció i l'escollit és Arijanet Muric. Amb gairebé dos metres d'alçada, arriba cedit pel City tot buscant la continuïtat que no ha tingut aquestes últimes temporades al NAC Breda i Notthingham Forest. Amb 21 anys encara i tot el futur per davant, és nascut a Suïssa tot i que té la doble nacionalitat: montenegrina i kosovar. S'acabaria decantant per aquesta última per ser internacional. Les seves bones actuacions al Zurich i Grasshopper van ser detectades pel radar del Manchester City, que el va pescar el 2015. Va formar part dels seus equips de base abans d'enllaçar un parell de cessions no gaire profitoses: ben poc va jugar al NAC Breda i gairebé tres quarts del mateix al Notthingham Forest. La condició de titular li va durar ben poc i es va haver de conformar de nou amb la banqueta. Això sí, ha arribat a jugar fins a cinc partits amb el primer equip del City i sota les ordres de Pep Guardiola. Tots ells, a la Copa de la Lliga i el curs 18/19. En un d'ells, davant el Leicester, va ser decisiu a la tanda de penals aturant fins a dos llançaments.

S'esperen més arribades

El més probable és que tant Pablo Moreno com Arijanet Muric no siguin els dos únics talents emergents que arribin a Montilivi cedits pel Manchester City. Almenys, aquesta és la idea de la direcció esportiva que lidera Quique Cárcel. Tots dos clubs són molt a prop d'acordar el préstec del brasiler Yan Couto, de només 18 anys. El lateral dret va signar per l'entitat de l'Etihad a canvi de 10 milions d'euros que van anar a parar al sarró del Coritiba, el seu anterior equip. Es tracta d'un jugador amb molt de recorregut ofensiu i un gran potencial, que ve de ser campió del món sub17 amb el seu país. De noms, a l'agenda, n'hi ha algun més. Això sí, la fórmula tampoc s'explotarà al màxim sinó que a Girona s'està intentant potenciar la plantilla amb futbolistes més contrastats i veterans. Tot, però, a foc lent. Esperant, també, les possibles sortides.