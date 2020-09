Stuani convocat per jugar dos partits oficials amb l'Uruguai

Encara no està clar que Cristhian Stuani es quedi una temporada més a Girona, però si ho fes els maldecaps per a Francisco arribaran ben aviat. El davanter ha sigut un dels 26 futbolistes que Óscar Tabárez ha inclòs a la seva convocatòria pels partits que l'Uruguai jugarà classificatoris pel proper Mundial del 2022. Stuani ha estat citat per enfrontar-se a Xile el 8 d'octubre a Montevideo i per jugar contra Equador el 13 del mateix mes a Quito. De continuar a Montilivi, el viatge l'impediria jugar el partit del Girona al camp del Leganés corresponent a la cinquena jornada i arribaria just a temps per enfrontar-se a l'Oviedo.