Àlex Collado (Barça) és una de les opcions per reforçar l'atac

Ara fa una setmana, després de perdre al Johan Cruyff, Francisco va confessar que el club sacsejava el mercat tot buscant reforçar, entre d'altres posicions, les bandes d'atac. De noms, la direcció esportiva en té un grapat al damunt de la taula, però un dels jugadors que més agraden és Àlex Collado. El sabadellenc, de només 21 anys, pertany al Barça i acumula una seixantena de partits amb el filial. Fins i tot ha arribat a debutar amb el primer equip. No té lloc amb Koeman i se li busca una sortida. Hi ha equips de Primera i també de l'estranger (com Sassuolo o Sampdòria) que han preguntat per ell. També ho ha fet el Girona. Podria semblar tenir cert desavantatge el conjunt català, però Collado i el seu entorn veuen amb bons ulls l'opció d'aterrar a Montilivi i la valoren com una opció real. Durant aquesta setmana es decidirà el seu futur.