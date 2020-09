Amb l'ascens a Primera a la butxaca, el Cadis pagava els dos milions d'euros i mig al Girona estipulats per contracte per comprar un «Choco» Lozano que aquest inici de curs ha participat ben poc (13 minuts). El Leganés de Pep Lluís Martí no li perd la pista i estaria disposat a fer un esforç econòmic pel davanter. Caldrà veure si totes les parts s'entenen.