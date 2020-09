Àlex Gallar se'n va cedit al Cartagena, que tindrà una opció de compra

L'operació sortida del Girona va continuar ahir amb la confirmació de l'adeu d'Àlex Gallar. El club de Montilivi va fer oficial la cessió de l'extrem vallesà al Cartagena fins a final de temporada. El club cartaginès, acabat de pujar a Segona A, pagarà una part de la fitxa del jugador i es guarda una opcióde compra al mes de juny. Gallar, doncs, tanca provisionalment la seva etapa a Montilivi, on va arribar l'estiu passat després que el Girona pagués 1,5 milions d'euros a l'Osca. El rendiment del jugador no ha estat l'esperat (39 partits i cap gol) i el club ja li va comunicar fa dies que no entrava als plans i que busqués una sortida.

Mentrestant, les negociacions per a les sortides d'altres jugadores de la plantilla continuen. En aquest sentit, però, les converses amb l'Albacete perquè Pape Diamanka acabi al Carlos Belmonte s'haurien refredat i l'operació estaria gairebé trencada. El senegalès, tanmateix, compta amb propostes d'altres equips de la categoria.