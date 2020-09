Francisco: «Hem sigut els dominadors del partit i fins al gol no ens han creat ocasions»

Amb sensacions contradictòries va comparèixer Francisco a la roda de premsa del Molinón. Dolgut amb la derrota, no va passar per alt el «domini» del seu equip, l'encarregat de posar-hi les «ocasions». Al mateix temps, després de picar la cresta a Enric Franquesa per l'expulsió, també es va mostrar un xic crític amb el criteri del VAR i la interpretació que els àrbitres li poden donar a les accions revisades a càmera lenta. A tot això, el tècnic del Girona, qui va aplaudir l'aportació dels nanos del filial, va recordar que fins al tancament del mercat tot pot passar a Montilivi, i que s'estan buscant diversos jugadors per completar la plantilla. Entre ells, un altre davanter que tingui característiques diferents als dels actuals atacants.

L'expulsió

«A principi de temporada tots els entrenadors de Primera i Segona Divisió ens vam reunir amb el president del col·legi d'àrbitres. Va ser clar, igual que nosaltres. Ens va dir que a càmera lenta qualsevol expulsió es podria magnificar i semblar vermella. No dic que no sigui falta, al contrari. El toca però lleument. L'àrbitre d'avui es trobava a la mateixa altura que jo i veu que és groga. Però també he de dir que la situació del partit no dona perquè Franquesa faci una entrada com la que ha realitzat. És un error per part seva que no ens podem permetre».

La derrota

«No m'he vist sorprès per l'Sporting. És un equip que he analitzat detalladament i puc dir que el joc que ha desplegat en els primers dos partits de Lliga m'ha agradat molt. Tot i això, la primera ocasió que han realitzat ha sigut el primer gol que ens han marcat. Sens dubte hem dominat el partit, no només en possessió sinó també en xuts a porteria. No recordo cap intervenció del nostre porter. En canvi, Mariño ha hagut de fer dues aturades a Gumbau i Samu que eren pràcticament gol».

Canvi de sistema

«Amb l'expulsió de Franquesa he hagut de canviat el sistema a la segona meitat. He fet entrar Ramalho en detriment de Pablo Moreno. L'he hagut de sacrificar perquè entrés un jugador de caire defensiu i reconvertir-lo a la banda on normalment no està acostumat a jugar. Per davant d'ell he buscat posar Jairo perquè ens donés profunditat. A l'altra banda he introduït Samu perquè fos Calavera el jugador profund».

El mercat

«Com tots els equips de Segona Divisió estem intentant fer les coses de la millor manera. Volem arribar al dia 5 d'octubre en bones sensacions. Avui (ahir pel lector) hi ha coses que m'han agradat i d'altres que no. Per això espero que durant aquesta setmana arribin jugadors. A més, estem buscant un futbolista que tingui el perfil de 9. Això sí, que ens pugui donar virtuts diferents de les que tenim a la plantilla».

El filial

«He fet entrar Kébé i Pau Víctor a la segona meitat. Estic molt content amb la feina que han realitzat. Els jugadors del filial crec que ens poden aportar moltíssimes coses».

Àlex Collado

«És un gran jugador que està dins dels nostres plans per intentar incorporar-lo com tants d'altres futbolistes que tenim en ment que es poden unir a nosaltres. Són jugadors que podran ser importants de cara a un futur».