El Girona aposta per la joventut per seguir aspirant a l'ascens

La garrotada de quedar-se a les portes de l'ascens a Primera fa poc més d'un mes, i la consegüent reducció del límit salarial, ha obligat el Girona a refer el seu projecte.

Ha hagut de desfer-se de jugadors contrastats i amb fitxes altes, com Borja García, Johan Mojica, Alex Gallar o Pape Diamanka, més els que puguin sortir en els propers dies, i apostar per futbolistes molt més joves, encara per explotar, per continuar aspirant a tornar a la màxima categoria.

En aquest sentit, cinc dels set jugadors que han recalat aquest estiu a l'Estadi de Montilivi tenen 23 anys o menys: Pablo Moreno (18), Yan Couto (18) i Arijanet Muric (21), cedits pel City, Monchu ( 21), cedit pel Barça, i Enric Franquesa (23), cedit pel Vila-real. Les altres dues incorporacions, i, fins al moment, les úniques en propietat, són Jordi Calavera, de 25 anys, i Antonio Luna, de 29.

De fet, en el partit de dissabte contra l'Sporting de Gijón a El Molinón (2-0) que va suposar l'estrena de la Lliga del Girona, només Bernardo Espinosa supera els 30 anys a l'onze de Francisco Rodríguez, i només el central colombià Juanpe i Samu Sáiz en tenen més de 26.

El Girona va comparèixer a Gijón amb un onze en què hi havia cinc jugadors de 23 anys o menys -Muric, Franquesa, Monchu, Moreno i Valery Fernández (20) -, i a més els del planter Pau Víctor (18) i Ibrahima Kébé (20) van saltar a la gespa en la segona meitat i Couto, Adrián Turmo (19) i Santi Bueno (21) van viure el partit des de la banqueta.

La mitjana de l'onze que va utilitzar Francisco és de 24,4 anys; que contrasten amb els 27,2 anys de mitjana de l'onze titular que Juan Carlos Unzué va alinear en la primera jornada del curs passat, en què el Girona va empatar precisament contra l'Sporting de Gijón a Montilivi (1-1, 2019.08.18).