El Girona continua amb molts fronts oberts a 5 dies que es tanqui el mercat

El compte enrere està activat. Els dies passen i el Girona continnua pendent de massa moviments abans que dilluns a mitjanit no es tanqui el mercat. Semblava que havia de ser una setmana molt moguda, però de moment, i ja som dijous, no ha arribat cap cara nova. Tres dies de quietud i silenci en què l'única operació que ha tancat el Girona ha estat la cessió de Pape Maly Diamanka. Això no vol dir que no s'estigui treballant tant per donar sortida a alguns jugadors com per reforçar la plantilla. Sigui com sigui, la realitat és que resten cinc dies de mercat i el Girona té un piló de temes calents sobre la taula. Al director esportiu blanc-i-vermell, Quique Cárcel, no li agraden les presses però enguany sembla condemnat a deixar-ho tot per darrera hora. El Girona fins ara ha fitxat Muric, Moreno i Couto (Manchester City), Franquesa (Vila-real/Mirandés) i Monchu (Barça B) i, pel cap baix, necessita un mínim de cinc incorporacions i fins i tot en podrien ser més si el club aconsegueix tancar més baixes. En el capítol de sortides hi ha dos noms clars: Àlex Granell i Joaquín Zeballos. Tot i això, hi podria haver més baixes d'aquí a dilluns. Dos casos a part són els de Bernardo Espinosa i Cristhian Stuani. Malgrat que d'entrada eren dos jugadors destinats a sortir per culpa dels seus elevats sous, la situació d'ambdós no és tan clara i la possibilitat de quedar-se és ben viva. Tot i això, fins dilluns a la nit, sobretot en el cas d'Stuani, tothom tindrà l'ai al cor.

Tot plegat dibuixa cinc dies d'allò més entretinguts a Montilivi. Hi ha coses avançades i que segurament durant les pròximes hores haurien de caure però d'altres de no tant i en posicions importants. En aquest sentit, avui hauria d'anunciar-se l'arribada del lateral esquerre Antonio Luna, de 29 anys. El defensa balear va jugar la temporada passada cedit al Rayo Vallecano pel Llevant, amb el qual va rescindir dimarts. Luna es va formar al Sevilla i ha passat també per l'Almeria, Mallorca, Aston Villa, Hellas Verona i Eibar. Lliure de contracte, Luna es convertirà en el sisè fitxatge del Girona 2020-21 i completarà el lateral esquerre amb Franquesa. De fet, si Francisco veu el balear en forma fins i tot podria ser titular diumenge contra el Fuenlabrada perquè Franquesa està sancionat.

A part de Luna, el Girona treballa per reforçar el mig del camp. Els adéus de Rivera, Diamanka i el possible de Granell deixaran un buit que, de moment només ha omplert Monchu. En aquest sentit, el club treballa per incorporar Íñigo Ruiz de Galarreta (Mallorca) i un altre pivot que, amb Gumbau i el jove del planter Ibrahima Kebé completarien la sala de màquines de l'equip de Francisco.

El tècnic ha fet especial èmfasi sempre que ha hagut de parlar públicament a reforçar la parcel·la ofensiva. L'andalús va dir després del partit amistós contra el Barça que necessitava extrems que poguessin córrer amb espais. Una setmana després, abans de jugar a Gijón Francisco va detallar que per l'estil de joc que volia imposar aquesta temporada, els extrems ràpids tindrien un paper important. En aquest sentit, un dels jugadors pels quals s'havia interessat el Girona era Burgui (Alabès) però, en principi, l'extremeny no hauria de sortir del club basc. Sense Gallar, cedit al Cartagena, el Girona disposa de Jairo, Aday i Valery, dels quals només l'escalenc té les característiques que demana Francisco. Això fa que, com a mínim, el club treballi per incorporar-ne un, que pugui actuar si cal també de segon davanter.

Pel que fa la davantera, el club està pendent del que pugui passar amb Stuani i de si a última hora apareix algun equip a la desesperada que li fa una oferta irrebutjable. De totes maneres, el Girona està cercant al mercat un altre davanter contrastat que pugui servir tant de revulsiu com de titular. Amb qui sembla que l'entesa és pròxima és amb Bernardo. El central colombià, que ha tornat de la cessió a l'Espanyol, té una de les fitxes més altes però estaria negociant una ampliació de contracte que inclouria una rebaixa de sou. La voluntat tant de Bernardo, com del club i de Francisco és continuar a Girona. Fins i tot el jugador hauria refusat alguna proposta de Primera Divisió.

Mentrestant, el cas Granell continua el seu curs. El capità i el club estan d'acord a esperar la millor opció per a les dues parts. L'escenari ideal seria trobar un club que pagués una mica de traspàs i oferís al gironí un projecte interessant ja fos a Primera o bé a Anglaterra. D'aquesta manera, el Girona s'estalviaria un sou important i ingressaria un pessic que li servirien per ajustar-se al nou límit salarial, més rebaixat. Tot i això, si no es concreta cap oferta, Granell continuaria. Per la seva banda, el club no posaria cap trava a la sortida de Zeballos. El Girona, a més, no s'oposaria tampoc a la sortida d'algun altre jugador amb sou alt aquests últims dies.