Sandoval: «Hem de tocar de peus a terra i arribar aviat als 51 punts»

L'entrenador del Fuenlabrada, José Ramón Sandoval, va atendre ahir els mitjans de comunicació per parlar del partit de demà a Montilivi. El tècnic madrileny, malgrat els reforços de nivell que li han arribat, no es desvia ni un pèl del discurs de la salvació. «Hem de tocar de peus a terra i arribar tan aviat com puguem als 51 punts». En aquest sentit, Sandoval deia que el Girona és un equip que té com a objectiu «l'ascens». «Sabem que si guanyem a Montilivi els traurem 10 punts. No seran reals perquè a ells els resten dos partits per jugar però a nosaltres ens en faltaran 10 menys per aconseguir l'objectiu dels 51 punts», deia. El tècnic coneix bé els equips de Francisco. «Són intensos però amb un gran tracte de la pilota. Haurem de cuidar molt bé les esquenes dels pivots i vigilar molt en les transicions», alertava. El tècnic compta amb els tocats Mula, Fuentes i Moi i també Gassama i Aguado, acabats d'arribar.